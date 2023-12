Acest articol face parte din proiectul editorial Fine Living by Mastercard în care vom spune povestea brandurilor premium din România. Prin Mastercard Premium Collection, posesorii de carduri Mastercard Gold, Platinum, World și World Elite beneficiază de 10% cashback din valoarea cumpărăturii, când faci o plată in showroom-ul MURMUR cu cardul înscris în program.

Provocată de wall-street.ro, Andrea Bădală se descrie ca designer și creator al brandului MURMUR, dar și ca o femeie suficient de sensibilă, vulnerabilă, dar în aceeași măsură și puternică, lucruri pe care crede că le transmite și prin intermediul brandului MURMUR.

Acum câțiva ani, m-aș fi definit în totalitate ca o extensie a brandului, dar acum suntem două entități total diferite. Eu sunt creatorul acestui brand care vorbește despre feminitate, despre putere, despre puterea de a-ți recunoaște vulnerabilitatea, despre ce înseamnă să fii feminină în zilele noastre, dar și despre cum te ajută o haină să te exprimi. Andreea Bădală, fondatoare MURMUR

Antreprenoarea a vorbit de asemenea și despre investiția inițială, spunând că în primul an nu a simțit nevoia de a investi, pentru că a stat, efectiv, un an, un an și jumătate în casa părinților, într-un demisol, unde a pregătit colecția și identitatea brandului.

Cât despre următorii doi ani, ea povestește că a făcut niște împrumuturi personale și a investit și din banii familiei, etapizat, undeva la 75.000 de euro. Iar ulterior, a apelat la soluția băncii, de cele mai multe ori fiind vorba despre linie de credit.

Andreea Bădală mărturisește de asemenea că parcursul brandului a fost "puțin" contraintuitiv, echipa MURMUR începând să vândă produsele în afara țării mai întâi, pentru că nu avea unde să distribuie în România.

Cu alte cuvinte, spune antreprenoarea, nu existau magazine care să cumpere design românesc, în cel mai bun caz fiind disponibilă varianta de a vinde în sistem de consignație, din moment ce partea de online nu era atât de dezvoltată atunci.

Am mers invers și am început să expun în Paris. În 2012 am apărut în Vogue UK cu trei pagini, după aceea, în 2013, am început să îmbrăcăm vedete și tot atunci am semnat cu LuisaViaRoma. Aveam doar doi ani de funcționare. Andreea Bădală, fondatoare MURMUR

Pe de altă parte, însă, afirmă aceasta, piața locală este foarte importantă pentru ea, din moment ce în România poate avea un dialog direct cu clienta. Dialog pe care de foarte multe ori în alte piețe nu îl poate avea, având în vedere că acolo afacerea vinde business to business.

De asemenea, ea mai spune că admiră "extraordinar de mult" femeia din România, pentru că în ultimii ani a făcut niște pași foarte importanți în independență, în a-și crea propriul stil.

Din punct de vedere financiar, vânzarea direct to consumer în România este foarte importantă și pentru că e un cashflow, pe când businees to business, da, sunt volume mai mari, sume mai mari, dar vorbim de un ritm sezonier. Andreea Bădală, fondatoare MURMUR

Antreprenoarea s-a referit de asemenea și la clienta tipică MURMUR, arătând că majoritatea clientelor au peste 30 de ani, dar există și cliente a căror vârstă ajunge la 65 de ani. Cât despre preocupările lor, ea spune că sunt fie antreprenoare, fie într-un job medium-high într-o companie, fiind pasionate de design și de călătorii și, totodată, genul de persoane care își caută stilul și personalitatea.

Creatoarea MURMUR a oferit de asemenea și câteva exemple de persoane din spațiul mediatic românesc care se îmbracă bine, prima persoană pe care a nominalizat-o la acest capitol fiind Roxana Voloșeniuc.

Andreea Bădală nu a uitat-o însă nici pe Alexandra Stan, despre care a spus că este "super-contemporană și instagramabilă".

Mi-aș dori foarte mult să colaborez cu Charlize Teron. Eu sunt pasionată de muzică în timpul liber și sunt foarte multe cântărețe pe care aș vrea să le îmbrac, cum ar fi FKA Twigs. Am o listă imensă. De curând am îmbrăcat-o pe Pamela Anderson și îmi place foarte mult comeback-ul ei. Andreea Bădală, fondatoare MURMUR

Cât despre planurile de viitor ale afacerii, antreprenoarea spune că ar vrea ca brandul să ajungă și în Asia, dar ar dori și ca afacerea să aibă magazinele proprii. În acest sens, ea a explicat, concret, că un magazin propriu MURMUR ar vedea cu siguranță în New York, în Londra, dar și în Germania.

Sunt ca și căsătorită, nu știu dacă aș face nuntă, dar o petrecere a noastră aș face. E posibil să port ceva făcut de mine, poate un corset cu un costum de pantalon și sacou și aș purta și o rochie vintage. Aș lua ceva deja făcut, ceva de colecție, în care să mă simt și foarte sensibilă și feminină. Andreea Bădală, fondatoare MURMUR

Nu în ultimul rând, Andreea Bădală mai spune că demersul de a colabora cu Mastercard a venit foarte natural, din moment ce, asemenea brandului MURMUR, și Mastercard vrea să creeze o comunitate în care clienții să se simtă privilegiați, dar și legați de anumite lucruri construite pe valori comune, cum ar fi bunul-gust și calitatea.

Puteți urmări interviul integral cu Andreea Bădală, fondatoare MURMUR, în clipul de mai jos.

Fiți cu ochii pe seria Fine Living, by Mastercard și wall-street.ro. În episoadele care urmează, vom afla și alte povești ale brandurilor premium din România.

Cum poți să primești cashback automat când faci alegeri premium

Proiectul editorial Fine living are loc în contextul lansării Mastercard Premium Collection, primul program de cashback automat al Mastercard, dedicat segmentului Premium din România, care conectează posesorii de carduri la o rețea națională de peste 70 de parteneri dintr-o gamă variată de domenii. TEILOR, Nike, Sabon, FREYWILLE, Max Mara, Mamizza și M60, Le Bistrot Français, La Finca by Alioli și Zăganu sunt doar o parte dintre partenerii atent selectați, dintr-o varietate de domenii și arii de interes pentru consumatorii locali: de la fashion, beauty și bijuterii la delicii culinare & restaurante, precum și home & deco.

Pentru a beneficia de cashback de până la 15% la comercianții din program, posesorii de carduri Mastercard Gold, Platinum, World și World Elite, destinate persoanelor fizice și emise în România, au de parcurs următorii pași:

Crearea unui cont de utilizator pe platforma www.priceless.com;

de utilizator pe platforma www.priceless.com; Înrolarea unui card premium eligibil pe pagina programului Mastercard Premium Collection;

pe pagina programului Mastercard Premium Collection; Achitarea produselor sau serviciilor de la partenerii Mastercard, cu cardul Premium înrolat.

de la partenerii Mastercard, cu cardul Premium înrolat. După îndeplinirea acestor pași, deținătorii de carduri Premium vor primi banii înapoi pe cardul cu care au efectuat plata în rețeaua de comercianți parteneri, conform coordonatelor ofertei comerciale. Un deținător de card poate înscrie oricâte carduri de debit sau de credit eligibile în programul Mastercard Premium Collection pentru a beneficia de cashback atunci când plătește cu orice card înrolat cu succes.

Sursa foto: Wall-street.ro