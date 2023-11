Acest articol face parte din proiectul editorial Fine Living by Mastercard în care vom spune povestea brandurilor premium din România. Prin Mastercard Premium Collection, posesorii de carduri Mastercard Gold, Platinum, World și World Elite beneficiază de 10% cashback când fac o plată la Valea Verde cu cardul înscris în program.

„Adevărata Românie se poate găsi cel mai bine în sate” este o sintagmă în care au crezut cu tărie Ulrike și Jonas Schäfer, cuplul de nemți care au dat naștere a ceea ceea azi putem numi Valea Verde. Cei doi au venit pentru prima dată în România în urmă cu 18 ani. Când au ajuns în Transilvania, a fost dragoste la prima vedere așa că au decis să se mute acolo. Au recondiționat rând pe rând mai multe case săsești, pe care le-au mobilat apoi cu bun gust, însă fără să altereze din magia și farmecul zonei transilvănene. Turiștii care calcă pragul resortului Valea Verde pot experimenta din ospitalitatea autentică a regiunii și pot gusta din preparate tradiționale precum trufele transilvănene, ce aduc un strop de rafinament mediteranean ingredientelor regionale.

„Valea Verde a devenit de mai multe ori, dar chiar și în ultimul an destinația culinară a anului pentru că este un fel de fine dining cu produse locale pe care Jonas le pregătește personal în bucătărie și le servește de fiecare dată cu câte o poveste. Această familie are o poveste fabuloasă și sigur, este și povestea locului și atunci când ele se pun la un loc, lumea are o experiență ca atare”, spune Dragoș Anastasiu.

Deși mulți români obișnuiesc să opteze pentru vacanțe în afara țării, antreprenorul spune că din punct de vedere turistic, România are două avantaje majore: turismul din Delta Dunării și cel din Transilvania, zonă de care și Regele Charles al III-lea s-a îndrăgostit iremediabil. Dragos Anastasiu este încrezător și speră ca în viitor, acest tip de turism să atragă treptat și mai mulți investitori.

Acesta este tipul de turism ieșit din comun pe care România îl are și cu care putem să câștigăm bătălii internaționale (...) Acesta este viitorul turismului românesc. Ne chinuim cu litoralul și cu schiul unde nu suntem fruntași, ne-au bătut alții deja de mai mult timp. Dragoș Anastasiu, proprietar Eurolines și acționar Valea Verde

Urmăriți întreaga discuție în materialul video de mai jos:

