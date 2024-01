Acest articol face parte din proiectul editorial Fine Living by Mastercard în care vom spune povestea brandurilor premium din România. Prin Mastercard Premium Collection, posesorii de carduri Mastercard Gold, Platinum, World și World Elite beneficiază de 10% cashback din valoarea cumpărăturii când fac o plată la Amalin By Andreea Raicu cu cardul înscris în program.

O cunoaștem cu toții pe Andreea Raicu din emisiuni TV sau de pe podiumul de modă, însă, mai puțin o știm în „haine de antreprenor”. Andreea recunoaște că o vei găsi cel mai mult în sediul AMALIN de pe strada Paris, unde îi place să își întâmpine clientele. Fondatoarea AMALIN spune că înainte de toate ea se consideră antreprenor, având o prezență de peste un deceniu în piața de business din România.

Povestea AMALIN a luat naștere acum un an și jumătate, ca o rebranduire a unei linii de haine începute și uitate cu ani în urmă. Fondatoarea, inspirată de „moștenirea croitoriei” de la bunica ei, a transformat această pasiune într-un mod autentic de a aduce moda în viața româncelor. Conform Andreei Raicu, AMALIN a devenit o extensie firească a personalității sale.

„Îmi doresc foarte tare ca femeile care poartă AMALIN să fie frumoase prin felul în care se simt și mai puțin prin ceea ce poartă. Realitatea este că oricât de mult ne-am aranja sau oricât de multe haine frumoase am purta, atâta vreme cât nu ne simțim bine în ele, lucrul ăsta se vede absolut imediat. Hainele noastre nu respectă neapărat tendințele, ci un stil. Îmi doresc foarte tare ca oamenii care cumpără hainele noastre să poată să le poarte mulți ani de acum încolo, să nu le arunce fiindcă nu mai sunt la modă”, a declarat Andreea Raicu.

Eu nu mă văd ca un influencer, ci ca un antreprenor, asta fac de 13 ani. Viața mea se desfășoară în fiecare zi la birou. Andreea Raicu, fonadoarea AMALIN

Andreea Raicu explorează diferența dintre femei și bărbați în lumea afacerilor, subliniind faptul că femeile trebuie să depună, de multe ori, mai multă muncă decât un bărbat. Ea încurajează femeile să-și abordeze feminitatea cu încredere și să își îmbrățișeze individualitatea, respingând presiunea de a se conforma unor standarde nerealiste.

„Toată viața mea am avut foarte multă energie masculină, așa am fost educată. Cea mai mare parte a timpului meu am realizat că mă îmbrăcam în haine unisex. Mă simțeam inconfortabil să mă îmbrac în rochii. Mi-am dat seama cât de mult poate schimba energia unei femei o rochie, ele tânjesc după această energie feminină. Noi, femeile ajunse în funcții de conducere, a trebuit să demonstrăm, să lucrăm de două ori mai mult decât bărbații, să ascundem uneori niște trăsături feminine, dar feminitatea este în noi, este un lucru natural și e păcat să îl negăm”, a declarat fondatoarea AMALIN.

Îndemnul fondatoarei AMALIN este un apel către toate femeile să respingă presiunea de a se conforma unor standarde nerealiste. Ea subliniază că adevărata frumusețe strălucește atunci când ne simțim în largul nostru, reieșind din autenticitatea cu care ne abordăm viața și relațiile. Filosofia fondatoarei merge dincolo de simpla etichetare a oamenilor în buni sau răi. Ea crede în ideea că oamenii devin ceea ce primesc, iar lipsa de iubire poate duce la comportamente aparent negative. În esență, ea propune o viziune mai profundă asupra naturii umane, invitând la empatie și înțelegere.

Eu nu cred în oameni buni și răi, ci în oameni care nu au primit dragoste, iar atunci au preluat acest comportament fiindcă nu știu să se comporte altfel. Andreea Raicu, fondatoare AMALIN

Urmăriți întreaga discuție în materialul video de mai jos:

