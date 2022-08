Compania tocmai a raportat un profit net de 347,8 mil. lei în primul semestru din 2022, cu 136% mai mult decât în perioada similară de anul trecut, în timp ce cifra de afaceri consolidată a fost de 675,9 milioane de lei în prima jumătate a anului 2022, o creștere de 56% față de S1 2021.

Asta după ce, la începutul anului, a raportat venituri de 1,1 miliarde de lei în 2021, în creștere cu 105% față de rezultatul din 2020, un prag istoric pentru companie, în timp ce profitul brut a crescut cu 192%, ajungând la 603,5 milioane de lei.

Compania are în plan să construiască peste 1 milion de metri pătrați de locuințe în următorii 7 ani, așa că arată că încă are loc de creștere pe piața imobiliară locală.

Andrei Ștefănescu este cel care, alături de prietenul său, fost coleg într-o bancă bucureșteană, și partener de afaceri încă de la începutul anilor 2000, Victor Căpitanu, a pus bazele One United Properties, companie care a părut în plină criză imobiliară pe piața din România, după cum povestea, într-un interviu pentru wall-street.ro, Victor Căpitanu, într-un moment în care toată lumea le spunea să fugă de imobiliare. Nu au renunțat și au creat gigantul imobiliar care este și listat la Bursa de Valori București.

Pe lângă flerul de antreprenor, Andrei pare să aibă și pasiune pentru cărți. I-am cerut să ne trimită 4-5 recomandări și am primit chiar 12, dovada că-i place să citească.

Nu a vrut să facă un top, dar ne-a trimis o „selecție a celor mai bune citite de el”.

12 Rules for Life: An Antidote to Chaos de Jordan B. Peterson

Este una dintre cărțile citite și recomandate de foarte multă lume, așa că nu ne surprinde că se află și printre favoritele lui Andrei Diaconescu.

Cartea lansată în 2018 este o culegere de sfaturi, de gânduri și de anecdote ale celebrului psiholog canadian. Un adevărat best-seller în care Jordan Peterson povestește cu mult umor despre tradițiile occidentale și despre ultimele descoperiri din neuroștiință, vorbind despre homari și asertivitate, despre skateboarding și adevărații bărbați.

Atinge și subiecte mai delicate, precum iadul ranchiunii și aroganței, dar și despre liniștea adusă de o simplă mângâiere a unei pisici, ori de sinceritatea cu care ne putem răsplăti singuri, dar și pe ceilalți din viața noastră. Acceptarea adevărului este o misiune grea pentru cei mai mulți, dar ușurarea dată de această reușită este o recompensă greu de egalat.

Rich Dad Poor Dad: What The Rich Teach Their Kids About Money de Robert T. Kiyosaki

Lansată încă din anul 1997, cartea este una dintre cele mai apreciate lucrări despre ceea ce înseamnă finanțele personale, fiind declarată numărul 1 pe acest subiect. Succesul cărții este dat de faptul că a fost tradusă în zeci de limbi și că este citită în întreaga lume.

Rich Dad Poor Dad: What The Rich Teach Their Kids About Money - That The Poor And Middle Class Do Not! de Robert T. Kiyosaki spune povestea autorului Robert T. Kiyosaki și a tatălui său, în paralel cu cea a prietenului său cel mai bun și tatăl său.

Cartea demontează mitul că trebuie să ai un venit mare pentru a deveni bogat și contestă credința multora că o casă a ta este un activ valoros. De asemenea, autorul subliniază faptul că părinții nu ar trebui să se bazeze pe cunoștințele dobândite în școală pentru a-i învăța pe copii mai multe despre lumea banilor. Mai mult, oferă sfaturi despre ceea ce trebuie transmis copiilor în legătură cu banii, astfel încât să-și crească șansele sau chiar pentru a-și asigura succesul financiar.

În alte cuvinte, așa cum spune și titlul cărții, vorbește despre cum îi învață părinții cu bani pe copiii lor și ce nu reușesc să le transmită cei din straturile mai sărace ale societății.

Pe lângă această carte, din seria aceluiași Robert T. Kiyosaki, Andrei Diaconescu recomandă și Rich Dad's CASHFLOW Quadrant: Rich Dad's Guide to Financial Freedom, dar și Why "A" Students Work for "C" Students and Why "B" Students Work for the Government: Rich Dad's Guide to Financial Education for Parents

Midas Touch de Robert T. Kiyosaki ‎și Donald J. Trump

În mod cert, Andrei Diaconescu are un autor favorit, deoarece Kiyosaki a scris această carte alături de fostul președinte american Donald J. Trump. De amintit că nu este nici singura carte pe care o lansează în colaborare cu controversatul miliardar american.

Midas Touch: Why Some Entrepreneurs Get Rich and Why Most Don't de Robert T. Kiyosaki ‎și Donald J. Trump este dedicată în special celor care vor să înceapă un business sau pentru cei care au deja o afacere, dar își doresc să o dezvolte și mai mult. Lucrarea ne învață cum să găsim echilibrul între cinci elemente cheie ce pot avea un impact major asupra oricărui business-ul.

Kiyosaki și Trump subliniază faptul că singurii care pot readuce lumea la prosperitatea din trecut sunt antreprenorii.

The Smartest Guys in the Room de Bethany McLean și‎ Peter Elkind

Creată în urma unei cercetări meticuloase, The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron de Bethany McLean și‎ Peter Elkind îl poartă pe cititor în trecutul companiei Enron, cât mai profund, cât mai în spatele ușilor închise ale întâlnirilor private, între „actorii” implicați în celebrul scandal de afaceri.

Bazându-se pe o serie largă de surse unice, cartea urmărește ascensiunea companiei Enron, de la obscuritate la vârful lumii afacerilor, până la dispariția sa dezastruoasă. Dezvăluie, ca niciodată, personaje importante precum Ken Lay, Jeff Skilling și Andy Fastow, precum și jucători mai puțin cunoscuți precum Cliff Baxter și Rebecca Mark.

Cartea spune o poveste reală despre lăcomie, aroganță și înșelăciune – un microcosmos a tot ceea ce este în neregulă cu afacerile americane. Mai presus de toate, relevă și drama umană cauzată de scandalul falimentului Enron.

Den of Thieves de James B. Stewart

Avem în față un alt best-seller american, despre un alt scandal care a șocat lumea de business din State, iar Den of Thieves spune povestea completă a unuia dintre cele mai mari scandaluri, care aproape a dus la prăbușirea Wall Street-ului.

Bazat pe transcrierile secrete ale marelui juriu, interviuri și înregistrări, și conține dezvăluiri mai puțin cunoscute, dar la fel de intrigante despre Michael Milken și Ivan Boesky, doi dintre cei patru „protagoniști” ai scandalului expus în carte.

Den of Thieves îmbină toate faptele într-o narațiune de neuitat - un portret al naturii umane, relatări despre afaceri uriașe și infracțiuni de proporții inegalabile.

Printre lecturi similare recomandate de Andrei Diaconescu, despre poveștile controversate din lumea de business americană și de pe Wall Street se numără și Barbarians at the Gate: The Fall of RJR Nabisco de Bryan Burrough și‎ John Helyar, When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management de Roger Lowenstein și Predator's Ball de Connie Bruck.

King Icahn: Biography of a Renegade Capitalist de Mark Stevens

O altă carte care ne-a atras atenția dintre cele recomandate de Andrei Diaconescu este King Icahn: Biography of a Renegade Capitalist de Mark Stevens

Cartea prezintă o reușită umană de neegalat. Este povestea unui om care s-a ridicat din origini umile pentru a deveni cea mai puternică, excentrică, urâtă, bătăioasă și de succes forță din lumea afacerilor.

Povestea lui Icahn este plină de contradicții, juxtapoziții, paradoxuri și jocuri de putere epice. Toate au dus la o reșapare a peisajului de afaceri/financiar, la crearea unui sentiment de teamă nemaiîntâlnit în rândul directorilor executivi, atunci când auzeau fraza care parcă-i teroriza: „Carl Icahn este la telefon”! Totodată, este povestea despre construirea uneia dintre cele mai mari averi ale lumii.

King Icahn este singura carte scrisă despre Icahn, complet independentă, dar cu acces deplin la omul de afaceri însuși. Dezvăluie povestea din spate a celui mai mare finanțator/pitbull al generației sale. Ne vorbește despre epifania lui care a generat miliarde de dolari, de motivul său real pentru a înfrunta elita directorilor executivi, precum și despre iubirile, idiosincraziile și strălucirea lui intelectuală.

Sursa foto: One United Properties