Foamea de apartamente a românilor a dublat profitul semestrial One United

One United Properties (ONE), dezvoltator și investitor imobiliar, a înregistrat un profit net de 347,8 mil. lei în primul semestru din 2022 (S1), cu 136% mai mult decât în perioada similară de anul trecut. Cifra de afaceri consolidată a fost de 675,9 milioane de lei în prima jumătate a anului 2022, o creștere de 56% față de S1 2021.

Grupul și-a menținut o poziție de numerar de 467,5 milioane de lei, iar indicatorul loan-to-value a înregistrat o valoare de 25%.

„Diviziile rezidențiale și comerciale au continuat evoluția pozitivă în 2022 și au condus la o EBITDA cu 11% peste valoarea bugetată pentru prima jumătate a anului curent și un profit net cu 23% mai mare. Poziția excelentă de numerar înregistrată la 30 iunie va continua să fie susținută și de cele 254 milioane de lei atrase în cadrul majorării capitalului social, aspect ce se va transpune într-o datorie netă negativă. Toți indicatorii demonstrează o poziție puternică a afacerii noastre și privim cu încredere spre creșterea activității de investiții și dezvoltare în perioada următoare”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Creșterea cifrei de afaceri a fost susținută de o creștere cu 16% a veniturilor din vânzările de proprietăți rezidențiale, care au ajuns la 386,8 milioane de lei în S1 2022 față de 332,8 milioane de lei în S1 2021. Venitul net din vânzarea de proprietăți rezidențiale a crescut semnificativ, cu 76% față de anul precedent ajungând la 189,9 milioane de lei datorită faptului că majoritatea dezvoltărilor se apropie de finalizare. Acest lucru a generat o marjă netă de 49%, o apreciere de 17 puncte procentuale comparativ cu S1 2021.

În primele șase luni ale anului 2022, One United Properties a vândut și pre-vândut apartamente, locuri de parcare, spații comerciale și alte unități pentru un total de 66,5 milioane de euro. La 30 iunie 2022, 80% dintre apartamentele aflate în curs de dezvoltare erau vândute, iar compania trebuie să primească până la sfârșitul anului 2023, 168,2 milioane de euro din vânzările contractate de clienți. În T3 2022, au început vânzările la două noi dezvoltări, One Lake Club și One Herăstrău Vista.

Veniturile din chirii, care includ veniturile generate de segmentele de birouri și de retail, au ajuns la 23,4 milioane de lei. Această creștere a fost determinată de veniturile provenite de la chiriașii de la One Tower, clădire închiriată în totalitate și One Cotroceni Park Faza 1, clădire închiriată în proporție de 85% la 30 iunie 2022, însă nu generează încă venituri întregi, deoarece o mare parte a chiriașilor se află încă în faza de amenajare. Veniturile din chirii includ și rezultatele generate de Bucur Obor, un centru comercial emblematic din București cu o suprafață închiriabilă brută de 26.000 mp, unde Grupul deține pachetul majoritar de acțiuni. Conducerea estimează că veniturile din chirii vor continua să crească la nivel de trimestru, aducând o pondere mai semnificativă în a doua jumătate a anului 2022, având în vedere gradul de ocupare în creștere în segmentul de birouri, precum și achiziția clădirii One Victoriei Plaza din iulie 2022, care este închiriată integral.

„A doua jumătate a anului va fi o perioadă de activitate intensă, pe măsură ce vom finaliza patru dezvoltări, inclusiv faza 2 a componentei de birouri a One Cotroceni Park. Mai mult, de-a lungul verii, am demarat vânzările la două noi dezvoltări – One Lake Club și One Herăstrău Vista. În plus, înainte de sfârșitul anului, estimăm să începem vânzările la One Lake District, One High District și One Floreasca Towers, sub rezerva obținerii autorizațiilor de construire. Documentele pentru toate aceste dezvoltări au fost deja depuse la autoritățile relevante și au fost confirmate ca fiind 100% complete. Așteptăm cu nerăbdare să începem să lucrăm la noile dezvoltări în perioada următoare, pentru a satisface cererea în creștere pentru locuințele noastre de calitate superioară din București”, a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.

Poziția de numerar de 467,5 milioane de lei nu include capitalul atras în cadrul majorării de capital social, operațiune care a fost încheiată în data de 3 august 2022, când compania a atras 253,7 milioane de lei. Majorarea de capital a constat în două etape – prima, în care acționarii existenți au subscris pe baza drepturilor de preferință, și cea de-a doua etapă, cu noi investitori care au participat la plasamentul privat. Operațiunea a fost finalizată pe 19 august 2022, când acțiunile ONE nou subscrise au fost încărcate în conturile investitorilor.

Capitalul atras va susține strategia de creștere a One United Properties, permițând companiei să valorifice oportunități suplimentare de pe piață. Noul capital va fi investit cu prioritate în noi dezvoltări rezidențiale situate în principal în București. Compania își propune să investească capitalul obținut în zece noi dezvoltări. Acordurile pentru două locații în București – One City Club și One Herăstrău City – au fost deja semnate în iulie 2022, mărind portofoliul de teren curent al Grupului la aproximativ 217.000 mp, cu un total de drepturi de construire supraterană de peste 750.000 mp, unde vor fi construite peste 5.200 de apartamente în următorii opt ani. Acordurile pentru restul de opt noi dezvoltări sunt estimate a fi semnate în următoarele 12 luni.

În primele șase luni ale anului 2022, ONE a fost a noua cea mai tranzacționată acțiune de la BVB. În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022, valoarea medie zilnică tranzacționată a acțiunilor ONE a fost de 1,1 milioane de lei. La 30 iunie 2022, One United Properties avea 5.510 acționari, o creștere de 74% față de momentul IPO-ului. Într-un S1 2022 volatil, acțiunile ONE au depășit performanța indicelui de referință BET, oferind o apreciere a prețului acțiunilor de +1,6% față de o scădere de -8,7% a indicelui BET. În acest context, pe 19 august 2022, FTSE Russell a anunțat că acțiunile One United Properties au avansat în cadrul seriei FTSE Global Equity Index Emerging Europe, trecând de la categoria Small Cap la Mid Cap, reflectând capitalizarea bursieră crescută, precum și lichiditatea solidă a acțiunii ONE. Modificarea în cadrul indicelui va intra în vigoare începând cu data de 19 septembrie 2022.

Sursa foto: Shutterstock

