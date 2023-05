Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a raportat o cifră de afaceri consolidată de 439,5 milioane de lei în T1 2023, în creștere cu 26% față de T1 2022, compania consemând o creștere importantă a vânzărilor de locuințe, care au reprezentat cea mai mare parte din totalul cifrei de afaceri, se arată în raportul financiar pe primele trei luni ale anului.

Potrivit sursei citate, profitul brut a ajuns la 177,9 milioane de lei, o creștere de 60%, excluzând câștigul unic din achiziția negociată Bucur Obor, recunoscută în T1 2022, în valoare de 97 de milioane de lei. Profitul net s-a ridicat la 151,7 milioane de lei, o creștere de 119% față de T1 2022.

Compania a încheiat trimestrul cu o poziție de numerar solidă de 462,4 milioane de lei, în scădere cu 18% de la începutul anului datorită activității investiționale semnificative desfășurate de la începutul anului. Prin urmare, indicatorul loan-to-value brut a fost de 28% la 31 martie 2023, în timp ce indicatorul loan-to-value, excluzând poziția de numerar netă, a fost de 14%.

„One United Properties a avut un început de an 2023 deosebit de solid, fiind unul dintre cele mai bune trimestre din istoria companiei noastre în ceea ce privește vânzările și prevânzările de apartamente. Aceste rezultate evidențiază puterea și reputația brandului ONE și demonstrează perspectivele pentru piața imobiliară dinamică din București", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Creșterea cifrei de afaceri a fost susținută de o majorare cu 67% a veniturilor din vânzările de proprietăți rezidențiale, care au ajuns la 329 de milioane de lei în T1 2023, față de 197,2 milioane de lei în T1 2022. Venitul net din proprietăți rezidențiale a crescut cu 24% față de anul precedent, ajungând la 101,5 milioane de lei, creșterea fiind mai mică decât aprecierea veniturilor, ca urmare a recunoașterii veniturilor noilor dezvoltări, în cadrul cărora construcția a început între T4 2022 și T1 2023. În consecință, marja netă a scăzut de la 42%, la nivelul T1 2022, la 31% pentru T1 2023.

În T1 2023, One United Properties a vândut și prevândut 220 de apartamente de 18.490 mp, 488 de locuri de parcare și alte tipuri de unități, în valoare totală de 90,5 milioane de euro. Creșterea semnificativă a numărului de unități vândute în T1 2023 poate fi atribuită unui portofoliu mai extins și mai divers de unități rezidențiale în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. La 31 martie 2023, 67% dintre apartamentele disponibile erau vândute, One High District fiind cea mai căutată dezvoltare pentru al doilea trimestru consecutiv. Contractele încheiate cu clienții la 31 martie 2023 sunt estimate să aducă 260 de milioane de euro în numerar suplimentar până în 2025.

„Performanța noastră excepțională în T1 2023 este o dovadă a angajamentului nostru ferm de a dezvolta proprietăți de înaltă calitate care să răspundă nevoilor și aspirațiilor clienților noștri. (...) Performanța remarcabilă a echipei noastre de vânzări, coroborată cu rezultatele impresionante ale diviziei noastre de birouri și retail, unde veniturile din chirii generate numai în primul trimestru au depășit 40% din rezultatul nostru pe întregul an 2022, subliniază puterea brandului nostru și capacitatea noastră de a concura pe toate segmentele pieței", a declarat și Andrei Diaconescu, co-CEO la One United Properties.

Compania are în continuare planuri de dezvoltare

Potrivit lui Andrei Diaconescu, cu un portofoliu actual de 1.357 de unități disponibile pentru vânzare și prevânzare, 3.372 de unități planificate pentru vânzare în cursul acestui an și un portofoliu consistent de terenuri care se întinde pe o suprafață de 105.971 mp, dezvoltatorul este bine poziționat pentru a profita de oportunitățile de pe piață.

Veniturile din chirie, care includ veniturile generate de divizia comercială și veniturile din serviciile de închiriere, au înregistrat o creștere de 265%, ajungând la 31,5 milioane de lei.

La 31 martie 2023, One United Properties deținea terenuri cu o suprafață totală de 105.971 mp pentru dezvoltări rezidențiale ulterioare în București, cu o suprafață brută a clădirii (GBA) de 434.939 mp. Toate aceste parcele incluse în portofoliul de terenuri se află în prezent în faza de planificare.

Grupul estimează construcția a peste 2.800 de apartamente și unități comerciale în cadrul unor dezvoltări precum One City Club, One Herăstrău City și One Cotroceni Towers, precum și aproape 60.000 mp de spații de birouri în fazele 3 și 4 ale One Cotroceni Park.

De asemenea, One United Properties deține aproximativ 40.000 mp de clădiri aflate în restaurare și dezvoltare ulterioară, inclusiv dezvoltări importante de regenerare urbană, precum One Plaza Athénée, One Downtown, One Gallery și One Athénée. În plus, portofoliul de achiziții viitoare de terenuri este unul solid.

În T1 2023, ONE a fost a 10-a cea mai tranzacționată acțiune de la BVB, înregistrând tranzacții de 31,5 milioane de lei, la care se adaugă tranzacții suplimentare de 24,5 milioane de lei executate prin piața POF, care nu sunt incluse în calculele de lichiditate. La data de 31 martie 2023, capitalizarea de piață a One United Properties era de 3,1 miliarde de lei.

