Record de apartamente vândute de One United în 2023: Peste 1 mld. lei încasări din vânzări rezidențiale

One United Properties (ONE), dezvoltator imobiliar de proiecte rezidențiale și de birouri, raportează o cifră de afaceri consolidată preliminară de 1,5 miliarde de lei pentru anul 2023, înregistrând astfel o creștere de 30% față de 2022. Profitul brut a ajuns la 524 de milioane de lei, o creștere de 9% excluzând câștigul unic din achiziția negociată a Bucur Obor de 94,1 milioane de lei recunoscut în 2022.

Profitul net se ridică la 443,2 milioane de lei, în creștere cu 9% față de 2022, excluzând evenimentul anterior menționat.

„Politica noastră de recunoaștere a veniturilor garantează că vânzările rezidențiale nu sunt doar câștiguri imediate, ci se transformă în profitabilitate pe termen lung, pe măsură ce avansăm în fazele de construcție. Această abordare strategică, susținută de angajamentul nostru de a asigura o marjă de profit pe termen lung de 35% pentru toate dezvoltările este o dovadă a potențialului nostru solid de investiții. În ciuda obstacolelor întâmpinate de industrie, am reușit să menținem indicatorul loan-to-value la 28%, semnificativ sub media europeană de 50% din sectorul imobiliar. Capacitatea noastră de a menține un nivel atât de scăzut al îndatorării pe tot parcursul anului 2023, concomitent cu extinderea portofoliului, reprezintă un indicator clar al eficienței operaționale a companiei, al bilanțului nostru solid și al managementului prudent. Toate acestea creează premise excelente pentru ca anul 2024 să fie încă un an de creștere susținută pentru compania noastră”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Veniturile din segmentul rezidențial au atins 1,12 miliarde de lei în 2023, înregistrând o creștere anuală de 46%, determinată de oferta rezidențială diversificată. Valoarea vânzărilor rezidențiale, adică veniturile recunoscute anul trecut pentru vânzările realizate în anii precedenți în funcție de nivelul de finalizare, reprezintă un record absolut pentru Grup, depășind pentru prima dată pragul de 1 miliard de lei într-un singur an.

La nivelul vânzărilor și pre-vânzărilor de unități rezidențiale, în ciuda unei scăderi generale cu 16%* a numărului de vânzări rezidențiale în București în 2023, One United Properties a infirmat tendințele pieței printr-o creștere cu 59% față de 2022. Grupul a vândut și a pre-vândut 953 de apartamente cu o suprafață totală de 80.757 mp, precum și 1.584 de locuri de parcare și alte tipuri de unități, pentru un total de 274,9 milioane de euro. Până la sfârșitul anului 2023, 71% din portofoliul Grupului a fost vândut și pre-vândut. În baza contractelor semnate cu clienții până la 31 decembrie 2023, One United Properties estimează încasări suplimentare de numerar în valoare de 295 de milioane de euro până în 2025.

Cu toate acestea, veniturile și profitul tuturor vânzărilor realizate în 2023 nu sunt reflectate integral în rezultatele Grupului pentru anul 2023 datorită politicii de recunoaștere a veniturilor pe care o aplică One United Properties. Prin urmare, marja netă a segmentului rezidențial a ajuns la 27,4% pentru 2023, o scădere față de 41,4% înregistrată în 2022, deoarece trei noi dezvoltări de mari dimensiuni aflate în stadii incipiente de construcție au fost adăugate la portofoliul de vânzări între T4 2022 și T3 2023, afectând temporar marja netă. Este estimat ca marja din vânzările rezidențiale să continue să crească în anii următori pe măsură ce construcția acestor dezvoltări de mari dimensiuni - One Lake Club, One High District și One Lake Club - avansează. One United Properties își propune să obțină o marjă pe termen lung de 35% la toate dezvoltările sale rezidențiale.

Veniturile din chirii, incluzând veniturile din servicii către chiriași, au crescut cu 63%, atingând suma de 128,4 milioane de lei în 2023, determinată de veniturile provenite de la chiriașii din One Tower, One Cotroceni Park Office 1, One Victoriei Plaza și Bucur Obor.

One United Properties a închiriat și pre-închiriat 34.200 mp de spații de birouri și comerciale în 2023, înregistrând o creștere anuală de 8% determinată de acordul record semnat cu Infineon Technologies pentru o dezvoltare de birouri la cheie de 20.000 mp, One Technology District. În plus, One United Properties și-a vândut participația în patru proprietăți închiriate în 2023, totalizând 41,7 milioane euro și generând un multiplu 5x al capitalului investit, cu o rată internă de rentabilitate (IRR) cuprinsă între 30%+ și 60%+ per vânzare.

Grupul a încheiat anul 2023 cu o poziție de numerar în valoare de 420,7 milioane lei, în scădere cu 26% față de 2022, pe fondul activității semnificative de dezvoltare desfășurate în 2023, cu dezvoltări aflate în construcție care însumau la sfârșitul anului peste 1,2 miliarde de euro în valoare brută de dezvoltare. În 2023, One United Properties a finalizat patru dezvoltări cu o valoare brută de dezvoltare de 350,4 milioane de euro și a gestionat alte nouă șantiere pentru dezvoltări viitoare care cuprind 4.241 de unități și peste 15.000 mp de spații comerciale. Ca rezultat, valoarea combinată a proiectelor finalizate și a celor aflate în construcție a depășit 1,5 miliarde de euro în 2023.

Indicatorul loan-to-value brut al One United Properties a fost de 28% la sfârșitul anului 2023, fiind stabil din 2022. La 31 decembrie 2023, datoria netă era de 606,9 milioane lei, reprezentând 12% din activele totale, care au atins valoarea istorică de 5 miliarde de lei.

*Date pentru 2023 conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Sursa foto: One United

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

