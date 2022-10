Dacă în majoritatea domeniilor ultimii 30 de ani au marcat un progres enorm, nu același lucru se poate spune și în privința colectării și reciclării deșeurilor de ambalaje. De la sticlele și borcanele date la schimb sau cotele de maculatură am ajuns în situația în care vedem dealuri de gunoaie la marginea orașelor, care se sufocă sub ambalaje care nu sunt reciclate. Cum am ajuns aici? Am încercat să găsim răspunsuri împreună cu Constantin Bratu, directorul Green Resources Management.