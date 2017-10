Data depunerii cererii de finantare: 17.07.2014. Data contractarii proiectului de investitie: 30.12.2014. Acestea sunt reperele cronologice inscrise in prezentarea proiectului de finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), exercitiul 2007-2013, pe care o consult inaintea inceperii conferintei de presa organizate la sera Super din Biled, o afacere romaneasca, controlata de antreprenoarea Silvia Raileanu, o investitie de 2,41 milioane de euro, din care valoarea eligibila este de 992.460 de euro (496.230 de euro reprezinta finantare nerambursabila). Fondurile europene au fost obtinute prin accesarea masurii 121 (actuala masura 4.1) din PNDR.

„Initial, am vrut sa facem un strand, aici a functionat in trecut strandul de la Biled, sunt izvoare de apa termala aici si am cumparat terenul. Intre timp, am fost in Olanda la o expozitie, am vazut foarte multe sere si m-am gandit ca ar fi profitabil sa facem si noi. Ceea ce m-a determinat sa investim in sera este faptul ca am patru copii si tot timpul am o problema atunci cand le dau legume sa manance. Vizam initial sa ne adresam in special pietei din Banat", spune Silvia Raileanu.

Sera cu fonduri europene: Finantarea

Drumul de la idee la inaugurarea propriu-zisa nu a fost deloc usor. In afara de finantarea din fonduri europene prin PNDR, obtinuta ”pe ultima suta de metri”, dupa cum a afirmat Adrian Chesnoiu, directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), prezent la evenimentul de inaugurare, a mai fost nevoie si de finantare bancara.

”Stiu ce inseamna implementarea unui proiect cu fonduri europene, stiu cat de greu v-a fost. Ati inceput in exercitiul bugetar 2007-2013 pe ultima suta de metri si nu multi au avut acest curaj si ati reusit sa tranzitati in exercitiul 2014-2020. Faceti parte dintre femeile care conduc ferme in Romania, 30% dintre cei care conduc ferme in Romania sunt femei. Va sfatuiesc sa mai accesati fonduri si pentru procesare, pentru a putea crea produse cu valoare adaugata”, i-a spus Adrian Chesnoiu Silviei Raileanu, adaugand ca ”fie ne industrializam la o scara serioasa, fie ne asociem. Nu exista in viitorul apropiat posibilitatea ca fermele mici, de subzistenta, sa mai continue. Fermierii mici trebuie sa se asocieze si sa formeze cooperative dupa modelul din vest, cum ar fi Olanda”.

Emar Gemmeke, consilier pentru agricultura din partea Ambasadei Regatului Tarilor de Jos, a spus, cu aceeasi ocazie, ca ar fi fost foarte greu ca proiectul de de la Biled sa devina realitate fara finantarea obtinuta prin PNDR.

”Visul unui antreprenor a devenit realitate. Ati conectat cererea cu oferta, creand astfel un lant de aprovizionare si va urez succes in acest business .Olanda e o tara mica, de sase ori mai mica decat Romania, dar e a doua tara din lume ca export de agri food. Partneriatul si inovatia sunt in ADN-ul nostru, iar parteneriatele intre autoritati si domeniul privat reprezinta un factor esential in reusita proiectelor din domeniul agri. Guvernul olandez incurajeaza activ exportul de cunostinte”, declara Emar Gemmeke.

Sera cu fonduri europene: know-how olandez

Iar acest export de cunostinte s-a materializat, in cazul de fata, la Biled, localitate din judetul Timis in care Silvia Raileanu a inaugurat prima sera moderna deschisa in Romania in ultimii 12 ani. Dezvoltatorul general al serei in suprafata de 16.200 de metri patrati plus 1.120 de metri patrati spatii tehnice, este VB Greenhouses.

”In 2015, cand am inceput acest proiect, Romania importa 150 de tone de tomate pe an si exporta numai 3000 de tone. O gramada de organziatii au cooperat intensiv si foarte articulat ca noi sa putem inaugura aceasta sera. Romanii si olandezii traiesc pe un continent numit Europa. Dupa o lunga pace, majoritatea tarilor europene au decis sa formeze UE si sa incerce sa contribuie la bunastarea tuturor membrilor”, spune Aad Verbakel, Presedinte a VB Greenhouses si al clusterului Holland House of Horticulture.

Silvia Raileanu: ”Am spus la banca: am o dorinta foarte mare!”

Silvia Raileanu este increzatoare ca productia de rosii din sera Super de la Biled – inca nu s-a hotarat asupra soiurilor produse, dar inclina spre rosii cocktail, provenite din rasaduri aduse din Olanda, pe care sa le poata vinde la un pret de 10-12 lei kilogramul, in conditiile in care in supermarket aceste rosii costa astazi in jur de 19 lei kilogramul – va fi vanduta cu usurinta, pentru ca ”doar in Timisoara se consuma mult mai mult decat ce vom produce noi”.

”Pentru culegerea rosiilor va fi nevoie de 15 angajati, iar rasadurile nu le crestem aici, pentru ca nu avem experienta. In sera sunt jgheaburi, pe ele vine nuca de cocos, pe care vor fi plantele inalte de aproximativ 50 de centimetri, in ghiveci. As vrea sa inteleaga consumatorul ca in sera se cresc rosii bune, nu se vand otravuri. Vom folosi ingrasaminte, un pamant fara ingrasamant nu produce nimic. La noi va fi distribuit controlat, dupa reteta si sunt mai sanatoase decat cele crescute. Un calculator va dirija toata sera”, explica Silvia Raileanu.

Antreprenoarea, care a studiat Dreptul si care, anterior inaugurarii serei, a lucrat in restaurantul pe care-l are impreuna cu sotul sau spune ca a fost nevoie de un curaj vecin cu nebunia pentru a reusi sa construiasca sera Super de la Biled, dar are deja planuri de dezvoltare a afacerii.