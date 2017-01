Organizatia guvernamentala Transport for London va testa un an 20 de exemplare Transit Custom Plug-In Hybrid, ideale pentru firme precum companiile de livrari sau cele care asigura lucrari de intretinere.

Versiunea hibrida plug-in a lui Custom Transit va fi lansata in 2019, in urma unei investitii de 4,5 miliarde de dolari pe care producatorul o va realiza in zona masinilor electrificate pana in 2020.

Vehiculele comerciale din Londra parcurg 280.000 de drumuri intr-o zi tipica de munca, strabatand 13 milioane de kilometri in aceasta perioada. Utilitarele de marfa aduna 75% din traficul semnat de transportul de acest tip, mai mult de 7000 de vehicule fiind prezente in orele de varf in centrul Londrei.

"Ford este marca numarul 1 in segmentul vehiculelor comerciale din Europa, iar acum se electrifica. In colaborarea cu partenerii nostri din Londra vom putea sa testam software-ul si telematica, elemente care ne ofera un potential enorm de a reduce emisiile si costurile din orase", a declarat Jim Farley, Presedinte si CEO Ford of Europe.

Exemplarele Transit Custom hibride plug-in care fac parte din flota de test din Londra sunt rezultatul unui proiect de inginerie avansata care le permite sa fie incarcate cu energie electrica utilizata pentru parcurgerea unor rute urbane cu emisii zero, un motor eficient cu combustie interna fiind prezent pentru a oferi o autonomie suplimentara daca e nevoie de drumuri mai lungi. Ford este primul producator care ofera tehnologia hibrida plug-in in acest segment al masinilor utilitare.

Dezvoltarea celor 20 de exemplare Transit Custom plug-in hibrid a fost sprijinita de un grant de 4.7 milioane de lire sterline oferit de Centrul de Propulsie Avansata din Marea Britanie. Masinile au fost desenate si dezvoltate in Centrul Tehnic Ford din Dunton, Marea Britanie si la Centrul Prodrive Advanced Technology din Banbury, Marea Britanie. Programul a primit si ajutorul Revolve Technologies.

Ford a fost marca numarul 1 in Europa in vanzarile de vehicule utilitare in 2016, performanta realizata pentru al doilea an consecutiv.

Transit Custom plug-in hibrid este doar unul dintre cele 13 vehicule globale electrificate pe care Ford le va lansa pe piata in urmatorii 5 ani. In acest grup sunt incluse un SUV complet electric cu o autonomie estimata de cel putin 480 de kilometri, un vehicul hibrid autonom de volum construit pentru a fi utilizat de servicii de ride hailing sau ride sharing care va debuta in America de Nord in 2021 si o versiune hibrida a legendarului Mustang. Ford a stabilit, de asemenea, un protocol de colaborare cu alte branduri auto pentru dezvoltarea la nivel european a celei mai puternice retele de incarcare a masinilor cu motoare electrice.