Productia si exporturile de automobile ale producatorilor straini reprezinta o sursa majora de crestere pentru economia ungara, unde muncitorii calificati sunt platiti mult mai putin fata de cei din Europa Occidentala, scrie News.ro.

Audi, una dintre companiile cu cele mai mari venituri si exporturi din Ungaria, va creste salariile de baza cu 30.000 de forinti (103 dolari) de la 1 ianuarie 2017 si cu alte 30.000 de forinti de la inceputul anului viitor. Totodata, vor fi marite si alte beneficii.

Salariul mediu brut din Ungaria a fost de 260.000 de forinti (900 dolari) pe luna in perioada ianuarie-noimbrie 2016, in timp ce salariul mediu lunar din Germania a fost in 2015 de 3.612 euro (3.838 dolari).

Audi are 11.631 de angajati la o fabrica din Gyor, in vestul Ungariei, care a fabricat anul trecut 1,92 milioane de motoare si aproape 123.000 de automobile.

Din luna iulie, Audi va introduce si un bonus de loialitate, potrivit unii comunicat al sindicatului AHFSZ. Acordul salarial urmeaza sa fie semnat luni.

Un purtator de cuvant al diviziei din Ungaria a companiei germane nu a putut fi contactat.

Deficitul de forta de munca urca salariile din Ungaria, unde anul viitor vor avea loc alegeri, iar premierul Viktor Orban a convenit cu angajatorii privati, in noiembrie, cresterea puternica a salariului minim.

In decembrie, fabrica Daimler din Ungaria a incheiat la randul ei un acord cu sindicatul pentru cresterea salariilor de baza cu cate 10% in acest an si in 2018.