”Mai ales in prima parte a anului trecut, preturile in Romania fara taxe la benzina si la motorina sunt mai mari decat in marea majoritate a tarilor din UE, sunt peste media UE, ceea ce e un fenomen nou. Pentru ca, traditional, in Romania, preturile fara taxe erau putin sub media Uniunii Europene”, a spus Chiritoiu, in cadrul unui eveniment pe teme energetice, conform News.ro.

Seful autoritatii antimonopol argumenteaza necesitatea anchetei prin faptul ca, fata de prima parte a anului trecut, lucurile s-au schimbat sensibil. “Este semi-adevarat ca in Romania pretul carburantilor este mai mare decat in Austria. Intrebarea este de ce de un an de zile este mai mare decat media Uniunii Europene. Cautam raspunsul”, a afirmat Chiritoiu.

Autoritatea de concurenta va analiza de ce preturile fara taxe la carburanti au urcat in ultimele luni, depasind media Uniunii Europene. ”Pentru noi este o evolutie surprinzatoare, o sa vedem de ce, de la sfarsitul anului 2016, au crescut preturile fara taxe, care acum sunt usor peste media europeana”, a declarat Chiritoiu.

Consiliul Concurentei are astfel parghia legala in care sa ceara companiilor sa-i furnizeze date care sa explice acest comportament pe care oficialul il numeste ”straniu”. ”Varful a fost in primul trimestru al anului 2016. Acum suntem la un procent peste media UE, deci foarte aproape de media UE. Problema e in curs de rezolvare. Undeva ceva s-a intamplat la inceputul anului trecut”, a mentionat Chiritoiu.

"Pot sa existe explicatii pentru aceste comportamente, pentru aceste evolutii, pot fi schimbari in legislatie sau pot fi alte explicatii. Dar ne vom uita cu siguranta si la modificari de legislatie care ar putea sa explice aceasta evolutie si daca sunt cumva erori pe care le-am facut noi sau alte autoritati ale statului, dar acestea pot fi corectate", a adaugat el.

De asemenea, in acest an Consiliul Concurentei va finaliza multe investigatii importante, a precizat seful institutiei. ”Va fi un an cu decizii semnificative. Mai multe investigatii se vor finaliza in acest an decat anul trecut si unele din ele vizeaza cazuri foarte mari”, a mai spus presedintele autoritatii de concurenta.

Sursa foto: Shutterstock/ hxdbzxy