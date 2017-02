DKV va introduce in DKV APP si in planificatorul de rute DKV MAPS informatii cu privire la preturile carburantilor din Italia, Spania si Portugalia.

Furnizorul de carduri de combustibil si de servicii DKV a oferit pana acum informatii actuale cu privire la preturile la pompa in Germania si Franta.

"Pana in prezent, informatiile cu privire la preturile din afara Germaniei se bazau pe datele tranzactiilor furnizorilor de carduri de carburanti. In consecinta, nu existau informatii curente cu privire la preturi pentru statiile de carburanti mai putin frecventate. Ramane de vazut daca transparenta preturilor si in alte parti din Uniunea Europeana va produce efecte similare cu cele ale infiintarii Departamentului pentru transparenta pietei din cadrul Autoritatii Federale pentru Carteluri din Germania", a declarat Dirk Simon, Head of Fuel & Payment Autorisation DKV.

DKV Euro Service este unul din liderii pietei de servicii din domeniile logistica si transporturi. De la 65.000 de puncte de acceptanta ale partenerilor multibrand, care ofera servicii de alimentare fara numerar, in baza cardului, la servicii de taxe de drum si recuperarea TVA, DKV ofera o gama de servicii pentru optimizarea costurilor si managementul flotei la nivel european.

In 2016, DKV Group a obtinut o cifra de afaceri de 6,3 miliarde de euro, fiind prezenta in 45 de tari. In prezent, peste 2,7 milioane de carduri DKV si unitati de bord pentru taxe de drum sunt folosite de peste 140.000 de clienti. In 2016, DKV Card a fost numit pentru a 12-a oara cel mai bun brand la categoria de carduri de alimentare si servicii.