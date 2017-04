Pirelli va dezvolta anvelopa MG:01 pentru vehicule de aparare, in dimensiunea 265/70R19.5, conceputa in mod special, in cadrul Centrului de Cercetare si Dezvoltare din Milano al Grupului Prometeon Tyre, in contextul acestui parteneriat de dezvoltare.

Anvelopa MG:01 are un compus al benzii de rulare care este compatibil cu toate conditiile de drum - sosea obisnuita, off-road si drum inzapezit -, asigurand astfel performante maxime si manevrabilitate optima pentru orice tip de utilizare.

Acronimul MG indica caracteristicile de functionare ale noii anvelope: M pentru Multifunctional (pentru axele de directie si tractiune) si G pentru utilizare On-Off Road.

Prometeon Tyre Group este compania care produce anvelope Truck, Bus, Agro si OTR sub marca Pirelli. Patru fabrici (doua in Brazilia, una in Egipt si una in Turcia) alcatuiesc structura de productie a grupului, in timp ce cele doua centre de Cercetare si Dezvoltare ale sale, unul in Milano si celalalt in Santo Andre, Brazilia, reprezinta inima inovatiei produselor.

Peste 7.000 de oameni lucreaza la Prometeon, o companie care pana in martie 2017 opera in interiorul Grupului Pirelli sub numele Pirelli Industrial. Grupul este prezent in peste 160 de tari si este controlat in proportie de 52% de TP Industrial Holding (controlat 100% de Marco Polo International Italy, care este de asemenea actionar majoritar al Pirelli), 38% de CINDA (o companie chineza de investitii internationale) si 10% de Aeolus (o companie din China care produce anvelope industriale).