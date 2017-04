Echipa Ford Driving Skills for Life va ajunge anul acesta in 3 orase ale Romaniei: Oradea (27-28 mai), Bucuresti (10-11 iunie) si Constanta (24-25 iunie).

Programul gratuit de conducere preventiva Ford Driving Skills for Life (Ford DSFL) a fost lansat acum 13 ani in Statele Unite, iar in Romania a demarat in 2014. Instructorii care sustin cursurile Ford DSFL sunt piloti de raliuri de la Napoca Rally Academy: Simone Tempestini, campion mondial de raliuri in 2016 la categoriile Junior WRC si WRC 3, Bogdan Marisca si Marco Tempestini.

Din 2014 pana in prezent, echipa Ford DSFL a instruit peste 4500 de soferi din Romania in urma unor evenimente care au avut loc in Brasov, Bucuresti, Cluj, Craiova, Iasi si Timisoara, Romania fiind una dintre tarile europene cu cea mai mare rata de participare la aceste cursuri de conducere preventiva.

„Ne bucuram sa putem ajunge anul acesta in doua noi orase importante ale Romaniei, Oradea si Constanta, in incercarea noastra de a acoperi cat mai bine toate zonele tarii si a responsabiliza cat mai multi soferi”, a spus campionul mondial la raliuri Simone Tempestini.

„Din pacate, statisticile ne arata in continuare faptul ca principala cauza a deceselor in randul tinerilor este reprezentata de accidentele rutiere cauzate de lipsa experientei la volan. De aceea, prin intermediul Ford Driving Skills for Life, scopul nostru este acela de a folosi experienta pe care o avem ca piloti profesionisti si a impartasi cat mai multe informatii participantilor in timpul pe care il petrecem alaturi de acestia in masina”, a adaugat Simone.

Pentru a contribui si mai mult la prevenirea accidentelor rutiere, Ford a decis sa duca programul Driving Skills for Life mai departe, iar la finalul lui 2016 a demarat si un proiect dedicat liceenilor.

Astfel, instructorii de la Napoca Rally Academy au sustinut deja anul acesta seminarii interactive cu peste 2500 de elevi din zece licee brasovene, bucurandu-se totodata de sprijinul autoritatilor locale: Inspectoratul Scolar Judetean Brasov, Inspectoratul Judetean de Politie Brasov, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Brasov si Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov.

„Sesiunile Ford DSFL din licee vizeaza in principal tinerii din clasele a XI-a si a XII-a, intrucat aceasta este grupa de varsta interesata de obtinere a permisului de conducere, si ne bucuram sa vedem ca exista un interes atat de mare din partea elevilor. Programul si-a propus sa ridice un semnal de alarma in privinta teribilismului la volan, dar bineinteles le vorbim si despre riscurile reprezentate de consumul de droguri si de alcool asociat cu sofatul, situatie in care lucrurile pot deveni fatale”, a spus Bogdan Marisca, instructorul sef al programului Ford Driving Skills for Life in Romania.

Pana la finalul acestui an, echipa Ford Driving Skills for Life va ajunge si in alte licee din tara, lucrand indeaproape cu reprezentantii autoritatilor locale.

Ford Europa a investit in total 12 milioane de euro incepand cu anul 2013 in educarea soferilor prin apreciatul program Ford Driving Skills for Life. Cursurile practice complet gratuite acopera recunoasterea pericolelor, manevrarea corecta a vehiculului si aprecierea corecta a spatiului si a vitezei de rulare. Programul ofera, de asemenea, un modul de constientizare a riscurilor ridicate de accesarea retelelor sociale in timpul condusului, asa cum este folosirea telefonului pentru trimiterea unor mesaje sau pentru selfie-uri. Pericolele generate de sofatul sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene sunt si ele subliniate de programul Ford. In acest an, Ford va oferi cursuri gratuite de instruire in Belgia, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Romania, Rusia, Spania, Turcia, Marea Britanie si, in premiera absoluta, in Norvegia si Ungaria.

Inscrierile pentru cele 3 programe Ford Driving Skills for Life de anul acesta din Oradea, Bucuresti si Constanta se pot face accesand site-ul www.drivingskillsforlife.ro.