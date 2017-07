Marea majoritate a soferilor ignora momentul in care se aprinde in bord martorul de combustibil. Cei mai multi dintre noi nu stim de ce nu e bine sa circuli cu becul de benzina aprins si facem aceasta greseala foarte des. Tragem de ultimii stropi si amanam momentul alimentarii cat se poate de mult din varii motive, cum ar fi banii, comoditatea sau timpul.

Chiar daca te gandesti ca asta este o solutie comoda pentru buzunarul tau, faptul ca nu alimentezi la timp poate avea repercusiuni serioase asupra masinii. In final, poti ajunge sa scoti mult mai multi bani din buzunar decat ai face-o in mod normal, daca ai baga combustibil atunci cand trebuie. Poti chiar ramane cu masina in camp daca nu ai grija. Specialistii recomanda alimentarea atunci cand indicatorul atinge sfertul rezervorului.

Sursa foto: Playtech.ro