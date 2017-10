Dupa doi ani de constructie si proceduri legale, Terminalul este acum functional, menit sa ajute companiile care efectueaza importuri/exporturi catre Turcia, fiind totodata un hub pentru alte destinatii, precum Orientul Mijlociu.

Marti, 3 Octombrie, primele vehicule au ajuns deja in port, cu ocazia realizarii primului export, iar prima calatorie Ro-Ro a inceput miercuri, pe 4 Octombrie. Nava Ro-Ro, QEZBAN, ce apartine de Alternative Transport, a pornit deja catre Trieste, Italia.

Construit in Yalova Topcular pe o suprafata de 80.000 de metri patrati si cu o capacitate de 500 de remorci, Terminalul Ro-Ro Yalova are un doc cu 2 rampe, X-Ray, un birou vamal, un laborator, birouri de agentii, facilitati sociale pentru soferi, o zona de depozitare pe termen scurt de 16 000 de metri patrati si un depozit ADR.

Materialele cancerigene vor fi testate in laboratoarele din Terminalul Yalova, deschizand calea catre exportul de textile si produse din piele, incaltaminte, produse stationare si jucarii. Departamentul care va analiza produsele alimentare pentru import si export va deveni operational pana la finalul acestui an. Incepand cu luna Noiembrie, vehiculele prin care se vor efectua exporturi vor utiliza statiile de benzina fara a plati taxa speciala de consum.

Terminalul Ro-Ro Yalova va tine departe de traficul din Istanbul peste 100.000 de remorci, punand, astfel, capat densitatii traficului din Haydarpasa si, totodata, va usura traficul in directia Harem- Uskudar, pe partea anatoliana. Terminalul va determina inlaturarea ineficientelor operationale cauzate de timpul pierdut in traficul urban. Pana acum, Ekol si-a desfasurat toate operatiunile externe din Portul Haydarpasa. Din acest moment, insa, operatiunile vor fi continuate din Terminalul Ro-Ro Yalova.

Cu ocazia finalizarii celui mai modern terminal din Turcia si Europa, Terminalul Ro-Ro Yalova, Ahmet Musul, Chairman Ekol, a declarat: “Aceasta investitie a fost realizata in zona cea mai relevanta din punct de vedere logistic din Turcia si va sprijini eforturile tuturor exportatorilor nostri, in special din Industria Auto. Toate investitiile noastre au contribuit atat la dezvoltarea companiei noastre, cat si la dezvoltarea intregii industrii. Acest lucru ne ajuta sa furnizam solutii din ce in ce mai bune, bazate pe calitate si profit. Ca o companie lider si model de urmat in randul competitorilor nostri din Turcia si nu numai, ne continuam drumul cu determinare, la viteza maxima.”