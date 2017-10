Una dintre probleme extraordinar de mari pe care le are Romania este starea precara a infrastructurii, lipsa autostrazilor, a spus guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-un discurs sustinut cu ocazia evenimentului Ernst and Young Romania - 25 de ani.

Potrivit sefului bancii centrale, autostrazile Romaniei trebuie sa traverseze muntii Carpati, insa nu doar de la nord la sud, ci si de la est la vest, scrie Transport Times.

"Nu este nevoie doar de o autostrada Pitesti-Sibiu, ci si de o autostrada Iasi-Targu Mures. Acestea ar trebui sa fie prioritati pentru noi", a subliniat Mugur Isarescu.

Guvernatorul BNR considera ca in Romania necesarul de infrastructura este enorm de mare, insa investitiile publice in acest domeniu nu au fost niciodata suficiente, fiind "taiate" atat in perioade de recesiune, cat si in cele de expansiune. Mai mult, an opinia lui Mugur Isarescu, fondurile europene nu au sustinut aceste investitii publice, ci doar le-au inlocuit

"Ne pregatim sa sarbatorim 100 de ani de la Unire. Dar, fara infrastructura, provinciile noastre istorice risca sa vada discrepante crescute in viitor", a conchis guvernatorul BNR.