Toamna si-a intrat deja in drepturi depline si precipitatiile abundente au inceput sa isi faca si ele simtita prezenta. Aversele imprevizibile creeaza depuneri generoase de apa pe carosabil care pot ameninta siguranta soferilor atunci cand exista pericolul pierderii controlului autovehiculului angajat in acvaplanare.

Riscul acvaplanarii este cel mai ridicat in viraje, unde apa are tendinta de a se acumula, si in denivelarile create de trafic in carosabil, care retin apa. In aceste cazuri poate fi vorba de cativa centimetri buni de apa care despart anvelopa de asfalt. Cu toate acestea,

Reguli de baza cand conduci pe timp de ploaie:

Pe ploaie, doua aspecte sunt de o importanta extraordinara:

- viteza de rulare

In conditiile in care apa acumulata din precipitatii inunda carosabilul, iar anvelopele tale sunt destul de uzate, trebuie sa reduci viteza.

„Aversele si anvelopele uzate nu sunt deloc o combinatie fericita. De altfel, daca viteza ta de rulare este prea mare, masina va acvaplana chiar daca anvelopele sunt bune. Pe ploaie torentiala este indicat sa reduci viteza cu pana la 15-20 km/h, pentru a permite benzilor de rulare ale anvelopelor sa elimine toata apa acumulata intre acestea si asfalt,” explica Matti Morri, Technical Customer Service Manager la Nokian Tyres.

Pericolul acvaplanarii exista si atunci cand anvelopele sunt in stare buna, insa anvelopele uzate fac acvaplanarea aproape de neevitat. Intr-un test realizat de publicatia finlandeza dedicata anvelopelor, Tekniikan Maailma, o anvelopa de vara de inalta calitate aflata in stare buna de functionare a inceput sa acvaplaneze pe drum drept, pe o pelicula de apa de 6 mm acumulata pe asfalt, la viteza de 80km/h. Spre deosebire de o anvelopa de vara uzata, care a inceput sa acvaplaneze la 70 km/h si de o anvelopa de iarna fara tinte care a obtinut rezultate si mai ingrijoratoare.

- starea anvelopelor

Cerintele dificile la care anvelopele trebuie sa raspunda toamna

De regula, conducatorii auto uzeaza la maxim anvelopele de vara in sezonul de toamna si achizitioneaza un set nou de abia in primavara anului urmator, desi avantajele unui set de anvelope in stare buna sunt cele mai utile toamna.

„Cu cat anvelopa este mai noua, cu atat aceasta functioneaza mai bine in orice tip de conditii meteorologice. In mod corespunzator, cu cat aceasta este mai uzata si adancimea benzii de rulare mai scazuta, cu atat exista un risc mai mare de acvaplanare. Aceasta deoarece volumul total al canelurilor anvelopei este prea mic pentru a mai strange apa acumulata intre aceasta si carosabil,” adauga Morri.

Adancimea benzii de rulare a unei anvelope de vara noi este de opt milimetri. Legislatia permite rularea cu anvelope a caror adancime a benzii de rulare masoara minim 1,6 milimetri, insa in realitate aceste anvelope nu mai sunt sigure. Anvelopele trebuie inlocuite atunci cand adancimea benzii lor de rulare se apropie de 4 milimetri. La o banda de rulare mai mica de aceasta valoare proprietatile anti-acvaplanare se modifica radical. Presiunea anvelopelor are, de asemenea, un impact major asupra comportamentului autovehiculului pe vreme ploioasa. Verificarea regulata a presiunii din anvelope are avantajele sale, deoarece presiunea extrem de scazuta creste riscul acvaplanarii si afecteaza proprietatile de rulare ale anvelopei.

Anticiparea este esentiala

Fenomenul de acvaplanare apare atunci cand se formeaza un strat de apa intre anvelopa si carosabil. Acesta este perceput ca o derapare pe apa, cand autovehiculul nu mai raspunde la comenzile viratorii din volan si pierde tractiunea, putandu-se astfel crea situatii imprevizibile.

Conducatorii auto trebuie sa fie prevazatori si sa anticipeze situatiile periculoase, evitand torentii de apa care se formeaza pe marginea carosabilului.

„Nu inteleg de ce foarte multi soferi merg pe timp ploios prin denivelarile formate de trafic in carosabil, deoarece in aceste portiuni se formeaza suvoaie de apa si prezinta cel mai mare risc de acvaplanare. Rularea pe aceste portiuni de sosea uzeaza de asemenea anvelopele, deoarece aici asfaltul este mai rugos. Acesta este un motiv in plus pentru care aceste denivelari trebuie evitate,” puncteaza Morri.

In cazul in care acvaplanarea apare in ciuda tuturor precautiilor luate, pastrarea calmului si reactiile corecte sunt extrem de importante: apasarea ambreiajului, eliberarea pedalei de acceleratie si pastrarea volanului in pozitie stabila; rotirea volanului nu are nici un efect, deoarece un autovehicul care acvaplaneaza nu va raspunde la aceasta comanda.

Sfaturi pentru siguranta la volan pe timp de ploaie

1. Redu viteza de rulare

2. Evita denivelarile pline cu apa din carosabil, unde riscul de acvaplanare este cel mai ridicat

3. Utilizeaza anvelope aflate in stare buna, cu o adancime a benzii de rulare de cel putin 4 mm

4. Verifica presiunea din anvelope

5. Daca apare acvaplanarea ramai calm, apasa ambreiajul si pastreaza volanul intr-o pozitie stabila

Cum sa reactionezi in caz de acvaplanare

- Ramai calm!

- Apasa pedala de ambreiaj si ridica piciorul de pe pedala de acceleratie pentru a reduce viteza.

- Nu roti de volan stanga-dreapta; in schimb, indreapta volanul in directia de deplasare si pastreaza-l in aceasta pozitie pana la recapatarea aderentei.

- Nu frana sau accelera in timpul acvaplanarii, deoarece astfel se va reduce aderenta si mai mult.

Nokian Tyres a fost fondata in 1988, insa isi are radacinile in anul 1898, cand a fost infiintata Suomen Gummitehdas Oy sau Fabrica de cauciuc finlandeza. Compania este cel mai nordic producator de anvelope din lume. Promoveaza si faciliteaza sofatul in siguranta, in conditii exigente. Anvelopele inovatoare pentru autoturisme de pasageri, camioane si masini grele, sunt comercializate in special in zonele cu zapada, impadurite, si cu conditii de sofat dificile din cauza anotimpurilor schimbatoare.

In 2015, cifra de afaceri neta a companiei a fost de aproximativ 1,4 miliarde euro, iar la finalul anului numarul angajatilor a fost de 4.400. Actiunile Nokian Tyres sunt listate la bursa Nasdaq Helsinki. Unitatile de productie se afla in Finlanda si Rusia. La sediul central din Nokia, Finlanda, are loc dezvoltarea centralizata a produselor, sunt finalizate prototipurile si sunt efectuate testele. Toate produsele sunt dezvoltate conform obiectivelor de siguranta durabila si de respectare a mediului pe parcursul intregului ciclu de viata al produsului. Sediul central al Nokian Tyres se afla in Nokia, Finlanda, iar sediul european este la Praga.