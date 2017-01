Salariile romanilor vor creste anul acesta, iar acest lucru este sustinut si de prognozele oficiale, dar mai ales de catre angajatori. Daca esti in cautarea unui loc de munca si esti dispus sa iti schimbi domiciliul, mai ales in conditiile in care autoritatile sustin financiar aceasta decizie, trebuie sa stii ca in unele zone din tara poti castiga peste medie. Iata topul judetelor in care se vor acorda cele mai mari salarii in 2017, potrivit datelor Comisiei Nationale de Prognoza.