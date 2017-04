Un executiv castiga in Romania in medie un salariu de baza care variaza intre 54.000 de euro si peste 100.000 de euro, diferentele fiind date de varsta, respectiv experienta pe piata muncii. Astfel, generatia Y, despre care se tot vorbeste in ultimii ani, in ciuda atuurilor cu care vine in campul muncii, trebuie sa mai castige experienta pentru a egala salariile executivilor si managerilor cu zeci de ani activitate. La nivelurile de specialisti si muncitori, tinerii i-au intrecut deja pe seniori, se arata intr-un studiu realizat de compania Mercer.