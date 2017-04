Adecco, cea mai mare companie de recrutare din Romania, vrea sa angajeze anul acesta 500 de persoane, care sa devina angajati proprii si care sa fie la dispozitia firmelor aflate in cautare de personal in regim temporar. Furnizorul de munca temporara se uita in special dupa motostivuitoristi si sudori, iar salariile pot sa urce pana la 1.000 de euro net pe luna.

Adecco plaseaza anual mii de angajati in locuri de munca temporare sau permanente, insa numarul angajatilor proprii nu depasea pana in prezent 200 de persoane.

"Ne propunem sa angajam pana la final de an 500 de persoane, care se vor adauga celor 200 de angajati existenti in compania Adecco. Vorbim in special despre tehnicieni sau personal cu certificari de sudori, motostivuitoristi, operatori CNC, pe care ii vom angaja in companie si le vom da un salariu mai mare decat exista pe piata", a explicat Florin Godean, country manager Adecco.

Potrivit acestuia, salariile vor varia intre 2.500 de lei si 1.000 de euro net pe luna, iar angajatii vor putea ramane acasa, daca nu este disponibil un job intr-o zi.

"Angajatii vor veni in fiecare zi la noi la sediu, iar noi vom intreba partenerii cu care lucram daca au nevoie de serviciile lor in ziua respectiva. Daca nu va fi nevoie de ei, vor putea sta acasa in ziua respectiva", a precizat Godean.

Absenteismul da batai de cap companiilor

Managerul a precizat ca modelul de business este imprumutat din afara, fiind practicat in tari precum Franta, Italia sau Japonia, iar principalul obiectiv pe care il are compania este de a acoperi nevoile clientilor de personal, in contexul unei rate a absenteismului angajatilor in crestere.

"Desi nu mai vorbim de o piata imprevizibila in Romania, ci, din contra, de o piata foarte previzibila, partea imprevizibila vine din partea candidatilor, pentru ca nu stii cine iti vine la munca a doua zi, iar absenteismul are loc chiar si in cazul angajatilor cu contracte nedeterminate. De exemplu, un angajator cu 100 de angajati are la munca efectiv, in prezent, doar 80 de oameni, iar problema lui cea mai mare este absenteismul. (...) Scopul nostru este acela de a acoperi acest absenteism", a explicat Florin Godean.

Compania de recrutare Adecco, cel mai mare jucator din piata de profil, a incheiat anul 2016 cu o cifra de afaceri de peste 80 de milioane de euro si a avut 8.000 de angajati.

Sursa foto: Firma V, Shutterstock