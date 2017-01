In prezentarea raportului pe anul 2016, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei a vorbit despre situatia mai multor companii din Romania, facand referire in special la situatia dificila in care se afla CFR Marfa unde nu s-au observat imbunatatiri ale situatiei. Comisia Europeana ar putea sa aplice sanctiuni drastice avand in vedere faptul ca societatii i s-au sters datoriile in urma cu cativa ani cu promisiunea din partea statului ca va fi privatizata, lucru ce nu s-a materializat.

Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat ca CFR Marfa se afla intr-o situatie dificila, catalogand compania ca fiind "un caz delicat", unde nu exista progrese.

"La CFR Marfa nu s-au facut progrese. Mi se pare un caz delicat pentru anul acesta. Compania a comunicat ca si-a redus pierderile si ca a ajuns chiar pe zero operational in unele luni. Dar e o companie cu un istoric dificil, cu datorii mari", a declarat Bogdan Chiritoriu, presedintele Consiliului Concurentei.

CFR Marfa a ratat privatizarea in anul 2013 si a acumulat noi datorii.

”Comisia Europeana e posibil sa vina si sa spuna ca acea stergere de datorii in vederea privatizarii a fost un ajutor de stat ilegal care trebuie recuperat. Asadar, i-am mai arunca companiei in spinare cateva sute de milioane cu dobanzi pe anii respectivi. Deci o situatie proasta ar deveni catastrofala (..) Cel mai rau ar fi ca firma sa intre in faliment”, a afirmat Chiritoiu.

La prima incercare de vanzare a societatii, in anul 2005, CFR Marfa era evaluata la 1 miliard de euro, in timp ce la ultima incercare, in 2013, statul cerea doar 180 milioane euro.

CFR Marfa a avut pierderi in fiecare an din 2008 pana in prezent, cel mai slab rezultat fiind inregistrat in 2009, cu o pierdere de 535 milioane lei. In 2015, afacerile companiei au scazut cu 13%, pana la 800 milioane lei, de la 918,8 milioane lei in 2014, conform News.ro.

In 2015, CFR Marfa a inregistrat o cota de piata de circa 57%, principalul sau concurent fiind Grupul Feroviar Roman (GFR), controlat de omul de afaceri Gruia Stoica, care a incercat in 2013 sa cumpere compania de stat.

Sursa foto: Sursa Foto: Consiliul Concurentei