Compania farmaceutica Accord se afla pe piata din Romania de mai putin de un an si estimeaza ca in aprilie va genera peste 3 milioane de euro din vanzari, compania avand doar opt angajati. Vezi in continuare ce vizeaza Accord.

Accord Healthcare SRL este divizia din Romania a companiei Accord Healthcare, parte a grupului international Intas, una dintre cele mai puternice companii private din India, cu o cifra de afaceri anuala de peste un miliard de dolari. Circa 6% din veniturile realizate din vanzarile anuale sunt directionate pentru a acoperi costurile de cercetare si dezvoltare.

Intas are peste 12.000 de angajati la nivel mondial, dintre care 400 sunt localizati in Europa. Grupul are in jur de 800 de cercetatori si detine 27 patente internationale. In Romania compania Accord are 8 angajati.

Accord este prezenta pe piata din Romania de la inceputul anului 2016 si activeaza in principal pe segmentele oncologie si hematologie. Prin operatiunile sale sau parteneriatele incheiate cu terti, in prezent compania acopera cu produsele sale nevoile a 97% dintre pacientii oncologici din Europa.

“In prezent, compania Accord inregistreaza rezultate bune la nivelul Europei, unde detinem, pentru toate moleculele pe care le comercializam, o cota de piata de circa 30%. Putem spune ca obiectivul nostru este sa ajugem in urmatorii 3-5 ani si in Romania la cifre similare”, a precizat Daniel Bran, director general al Accord Romania.

Accord Healthcare este implicata in dezvoltarea, productia si distributia de medicamente pe mai mult de 70 de piete la nivel mondial. In Marea Britanie este activa pe piata de peste 10 ani si livreaza 80 de milioane de cutii de medicamente pe an. Portofoliul companiei numara in prezent peste 7.000 de produse.

In primele zile din 2017, Intas, prin intermediul subsidiarei Accord, a anuntat incheierea procesului de achizitie a Actavis UK & Actavis Ireland. In urma achizitiei de 603 milioande de lire sterline, Accord isi intareseste prezenta pe pietele de retail din Marea Britanie si Irlanda, devenind astfel unul dintre lideruu industriei la nivel european, in timp ce Intas se numara printre cei 20 de lideri globali ai industriei de medicamente generice.