Povestea Premium Fruct, producatorul sucurilor naturale Profructta, a inceput in 2010 cand sotii Sotii Criana si Marius Macarescu se aflau intr-o vacanta in Franta. Au investit 600.000 de euro intr-o fabrica in Campulung Muscel unde pot produce zilnic 2.000 de litri de suc. In 2-3 ani afacerea ar putea genera vanzari de jumatate de milion de euro, a spus in cadrul emisiunii Profesionistii in Retail Andreea Mureseanu, director general Premium Fruct.

Marius Macarescu a debutat in antreprenoriat in anul 2000 cu o firma de colectari debite, Millenium Services. Ulterior, sotii Macarescu au decis sa investeasca intr-o noua afacere, specializata in productia de sucuri naturale.

“Ideea le-a venit sotilor Macarescu in timpul unei excursii in Europa. De la idee la implementare a durat cam doi ani de zile, timp in care au analizat posibilitatea dezvoltarii unui astfel de business in Romania. A contat zona, au dorit sa dezvolte acest business in locul natal, in Campulung Muscel, recunoscut impreuna cu localitatile din zona ca fiind patria merelor, si un pariu personal ca se poate face business intr-o zona in care cele mai multe fabrici au fost inchise in ultimii ani”, a povestit Andreea Mureseanu, director general Premium Fruct.

Investitia a fost sustinuta din surse proprii, recuperarea acesteia urmand sa fie facuta in zece ani.

Fabrica din Campulung Muscel are in prezent zece angajati, procesul fiind in mare parte automatizat, si o capacitate de prelucrare de 2.000 de litri de suc pe zi, dintr-un maxim de 8.000 de litri de suc pe zi posibili.

Materia prima folosita provine de la producatori din zona. Acestia furnizeaza mere, pere, cirese si visine.

“Anul acesta vrem sa dublam cifra de afaceri. Noi am terminat 2016 cu 110.000 euro ca cifra de afaceri. Din toamna anului trecut am inceput sa achizitionam un volum mai mare de materie prima sa putem face fata volumelor de vanzari din acest an. In cadrul fabricii avem si doua capacitati de depozitare pentru materia prima”, mai spune Mureseanu.

Pentru acest an cel mai important proiect este punerea in functiune, in toamna, a liniei de prelucrare a fructelor si legumelor uscate. Per total, bugetul de investitii din 2017 se ridica la aproximativ 100.000 de euro, suma care depinde si de atragerea unor fonduri structurale.

“In 2-3 ani sper sa ajungem la afaceri de 500.000 de euro, dar este important cum construiesti un business sanatos, trebuie sa-ti faci planuri pentru a nu fi luat prin surprindere si aici ma refer la capacitatile de depozitare. Exista o provocare in partea de pastrare a materiei prime pe o perioada mai lunga. Vom face investitii in zona de productie si de prelucrare a reziduurilor. Ca sa obtii 3 litri de mere trebuie sa intre in procesare in jur de 5 kg de mere, deci 2 kg de reziduuri pentru fiecare cutie de suc ambalat. Acum le dam fermierilor din zona ca si hrana pentru animale, pentru ocolul silvic tot pentru hrana pentru animale, insa vrem sa achizitionam o linie de prelucrare superioara a reziduurilor”, adauga Andreea Mureseanu.

In prezent, sucurile Profructta sunt comercializate in Cora, Auchan si Mega Image, brutariile Paul, 1 minute, Tedd’s, hotelurile Double Tree by Hilton si Marriott, in restaurante si baruri in special din Bucuresti.

“Anul acesta vrem sa consolidam relatia cu cei trei retaileri. Ulterior, ramanem concentrati pe Bucuresti, dar livram pe Cluj, Brasov si Constanta”, conchide Andreea Mureseanu.