Cel mai adesea, pacientii clinicii Cheo Klinik Kids au varste cuprinse intre 7 si 10 ani, dar si copii intre 2 si 18 ani.

“Prima vizita la medic ar trebui sa fie atunci cand apare primul dinte in gura, adica intre 6 si 10 luni. Dar e greu, de abia de la 2 ani copilul poate sa stea la dentist, cand i se fac periaje dentare, florizari pentru preventie si sigilari dentare, care se pot face de la 2 ani si jumatate, acestea ajuta la preventia cariilor", a precizat Monica Cheregi, medic pedodont la Cheo Klinik Kids.

Cele mai frecvente probleme intalnite la copii sunt cariile. Cariile netratate pornesc de la un strat superficial sau mediu si pot ajunge la un strat profund. "In aceste cazuri daca nu se intervine nervul moare in interiorul dintelui, se ajunge la devitalizarea dintelui, la infectiile in varful radacinii si in astfel de situatii se poate ajunge chiar la extractia dintelui temporar. Daca ajungem la extractia dintelui temporar inainte de vremea lui de exfoliere de pe arcada, exista sanse foarte mari de aparitia unui dezechilibru in dentitia definitiva", a spus medicul pedodont.

In clinica Cheo Klinik Kids sunt in jur de 33 de pacienti noi pe luna si in medie un copil solicita patru sedinte, iar in functie de tratamentul necesar sunt copii care vin o singura data si care vin de 20-30 de ori.

“Parintii acasa ar trebui sa intervina pe partea asta, sa dea mai putine dulciuri copiilor, sa incerce sa inlocuiasca gustarile dulci cu fructe, legume. Sa-i aduca pe copii la fiecare 3-6 luni la control, in functie de carioactivitatea fiecaruia, sa-i obisnuiasca sa se spele pe dinti dimineata si seara obligatoriu, sa-i obisnuiasca sa-si clateasca gura dupa fiecare gustare", a mentionat medicul pedodont.

Un dinte temporar aflat in stadiul cel mai grav, inainte de extractie, poate fi salvat cu aproximativ 500 de lei. Medicul pedodont sustine ca sunt multi copii care nu vor sa stea pe scaunul stomatologic si necesita inhalosedare, care costa inca 150 de lei pentru 30 de minute. Inhalosedarea este o metoda folosita de medici, prin care se administreaza pacientului pe cale respiratorie un amestec de oxigen si protoxid de azot, avand efect calmant.

Preturile tratamentelor stomatologice cresc si mai mult atunci cand cariile nu sunt tratate la timp. Medicii Cheo Klinik Kids anunta parintii cand trec 6 luni de la ultima consultatie pentru a le aminti, iar din acestia doar 15% isi aduc copiii pentru controlul periodic.

“E obligatoriu de doua ori pe zi sa se spele pe dinti, odata dimineata si odata seara, minim doua minute, iar un adult intre 3-5 minute. Dintre cele doua periaje cel mai important este cel de seara, pentru ca pe parcursul noptii secretia salivara scade, deci nu mai avem asa multa saliva care sa spele resturile alimentare din gura. Stam cu gura inchisa, creste temperatura in interiorul cavitatii bucale si atunci alimentele ramase, nespalate fermenteaza, se descompun si afecteaza dintii”, a adaugat Monica Cheregi.

Preturile tratamentelor stomatologice

Bonul mediu la Cheo Klinik Kids este in jur de 170-180 de lei pe sedinta. Consultatia primara, cea care se face la prima sedinta, costa 50 de lei, apoi cele periodice sunt 40 de lei.

Aparatul dentar mobil pentru copiii cu varste de pana la 12-13 ani - 1.200 de lei.

Aparatul dentar fix metalic pentru copiii mai mari de 12 ani - 2.500 de lei.

Aparutul dentar ceramic pentru adulti - 4.000 de lei.

Apartul dentar de safir pentru adulti - 5.200 de lei.

Sigilare dinte temporar - 70 de lei.

Sigilare dinte definitiv - 90 de lei.