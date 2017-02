Dr. Wargha Enayati, fondatorul sistemului privat de sanatate modern, intra in actionariatul Intermedicas prin achizitionarea pachetului majoritar de 51%. Valoarea intregului pachet care are la baza infuzia de capital, tranzactia in sine si o suma prevazuta pentru dezvoltarea companiei se ridica la valoarea de 400.000 euro. Actiunile Intermedicas se impart acum intre dr. Wargha Enayati, cu pachetul majoritar de 51%, Ana-Maria Marian cu 21%, Sergiu Negut – 15% si dr. Dan Mitrea – 13%.