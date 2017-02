Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat sambata, pentru News.ro, ca a primit semnale on-line ca un lant de farmacii ar avea probleme in aprovizionarea cu insulina, ca unii pacienti care au diabet ar merge in cateva farmacii pentru a gasi medicamentul si ca unele produse merg la export, de aceea Ministerul Sanatatii lucreaza la normele pentru asigurarea serviciului public prin care distribuitorii sa asigure mai intai necesarul intern.

"Am primit semnale on-line ca un lant de farmacii cu acoperire nationala ar avea probleme in aprovizionarea cu insulina. De asemenea, am primit semnale de la pacienti care mi-au spus ca au fost obligati sa mearga prin cateva farmacii, pentru ca nu au gasit insulina in farmacia de langa casa, de unde luau de obicei. Un altul mi-a spus ca a fost chemat peste cateva zile, intrucat in farmacie nu era in acel moment insulina. A spune insa ca un milion de bolnavi nu au insulina, asa cum a aparut in mediul on-line, mi se pare o atitudine lipsita de profesionalism si de respect pentru oamenii aflati in suferinta", a spus ministrul Sanatatii, informeaza News.ro.

Florian Bodog a precizat ca, pentru rezolvarea cazurilor in care apar discontinuitati in aprovizionarea cu medicamente, Ministerul Sanatatii pregateste un act normativ prin care sa fie asigurat mai intai necesarul intern si apoi exportul intracomunitar.

"Lucram la normele pentru asigurarea serviciului public. Conform legii, trebuie asigurata mai intai piata interna. Sigur, exportul intracomunitar nu este ilegal, dar vrem sa asiguram mai intai nevoile pacientilor nosti. Am si eu semnale ca exista cazuri in care insulina a plecat la export ", a mai spus ministrul.

Presedintele Societatii Romane de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, Maria Mota, a declarat, pentru News.ro, ca nu se poate vorbi de o criza a insulinei si de pacienti care nu au acces la tratament din cauza unor probleme in aprovizionare.

La Intitutul National de Diabet si Boli de Nutritie, activitatea se desfasoara normal, spitalul are insulina pentru bolnavi, iar pacientii contactati de News.ro au spus ca si-au luat tratamentul pentru urmatoarele trei luni.

"Mi-am luat tratamentul. Nu am avut nicio problema pana acum, nici in spital si nici dupa externare. Acum am luat pentru trei luni", a declarat Elena Ghita, pacienta aflata in tratament cu insulina.

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, vineri, ca este ”foarte determinat” sa faca ordine in domeniul comertului cu medicamente si ca se vor adopta ”cu siguranta” reglementari privind obligativitatea firmelor de a asigura medicamente in primul rand pe piata interna.

“Exportul intracomunitar nu poate fi interzis decat pe o scurta perioada de timp, cu o foarte buna justificare, pentru ca cei de la Comisia Europeana si Consiliul Concurentei imediat intreaba de ce ai intervenit in piata”, a spus Bodog.

Diabetul zaharat este o boala cronica ce poate fi prezenta sub doua forme: diabet zaharat tip 1, boala autoimuna in care scade pana la disparitie producerea de insulina (hormonul care regleaza concentratia de glucoza din sange) in pancreas si diabet zaharat tip 2, boala metabolica care se produce prin implicarea a doua procese - capacitatea redusa a organismului de a raspunde la propria insulina si o productie deficitara de insulina. Ambele tipuri de diabet sunt caracterizate prin cresterea concentratiei de glucoza in sange (hiperglicemie). In timp, hiperglicemia necontrolata determina complicatii microvasculare si macrovasculare.

Conform datelor din buletinul informativ al Ministerului Sanatatii, peste 900.000 de romani sufera de diabet zaharat, dintre care 34.000 sunt cazuri nou diagnosticate.