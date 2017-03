Magazinul acopera o suprafata de 850 de metri patrati si ofera reduceri de 20% in primele doua zile de la inaugurare (23 si 24 martie) la articolele de imbracaminte si incaltaminte pentru femei, barbati si copii.

LC Waikiki se alatura ofertei de branduri deja existente in Shopping City Piatra-Neamt, printre care C&A, New Yorker, Bershka, BSB, Intersport, Pepco, Takko Fashion, Secuiana, Textil Market, Orsay, Neo Fashion, Gatta, Otter, CCC, Deichmann, Benvenuti, Marelbo, Beauty Mania, Noriel, Bebe Ardealul, Pickaboo, Paradisul Copiilor, Altex, Germanos, Vodafone, Orange, Inmedio, Kendra, Splend’or, Aco Market, Animax, Top Shop, Service Minut, Cador, Nick Shop, Smith&Smith, CreditAmanet, SensiBlu, HelpNet, Optiblu, Optica Express si Banca Transilvania.

LC Waikiki a inceput in Franta in 1985, continuand apoi ca un brand turc, sub umbrela LC Waikiki Masazacılık Hizmetleri Ticaret A.S. In prezent, LC Waikiki are 756 de magazine in 36 de tari.

Pe plan local, LC Waikiki are 22 magazine si isi propune sa ajunga la un numar de 40 de unitati pana in 2023. Deschiderea unui nou magazin presupune o investitie de 1,5 milioane de dolari. Principalii concurenti ai companiei sunt H&M, Zara, Bershka si C&A.