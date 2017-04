Reteaua de servicii medicale private exercita analize de laborator din 2011. In primul an au fost exercitate in jur de 250.000 teste de laborator, iar anul trecut au fost facute aproximativ 6 milioane de astfel de teste.

Laboratorul central deserveste, zilnic, 2.200 de pacienti si are o capacitate anuala de procesare de circa 20 de milioane de teste, din care 4 milioane sunt pe linia Roche Diagnostic. Regina Maria are 120 de angajati in toate laboratoarele din 11 judete din Romania, dintre care 57 de angajati muncesc in laboratorul central.

Din suma investita, 500.000 euro a fost valoarea stocului de consumabile medicale. Laboratorul are o suprafata totala de 2700m², iar amenajarea acestuia a fost realizata in decursul a sapte luni.

”Investitia in amenajarea spatiului se ridica la aproape 1 milion de euro, la care se mai adauga valoarea liniei de echipamente medicale, cea mai mare din tara in acest moment”, a mentionat Fady Chreih, CEO-ul retelei de sanatate Regina Maria.

”Platformele Roche au o capacitate de procesare de 4 milioane de teste/an si tin cont si de confortul pacientului pentru ca presupun recoltarea de cantitati mici de sange, fara ca acuratetea rezultatului sa fie influentata. In plus, pe langa analizele uzuale, acestea permit si realizarea unor teste speciale, complexe, esentiale in diagnosticarea afectiunilor oncologice”, a explicat Olimpia Enache, COO Regina Maria.

Regina Maria ofera 1.200 tipuri de teste de laborator din care 100 de tipuri pot fi decontate de catre CNAS. In acelasi timp, cei care au un abonament medical la aceasta retea de servicii medicale pot avea de la 10 analize incluse pana la 600 de analize, in functie de pretul abonamentului.

Reteaua de sanatate Regina Maria este operatorul de servicii medicale private din Romania ce reuneste peste 3.500 de angajati si colaboratori in cele 35 de locatii proprii din Bucuresti si din tara. Totodata, reteaua are un portofoliu de aproape 400.000 de pachete de preventie si tratament. In cifre, reteaua de sanatate inseamna: 35 de locatii proprii, 4 spitale, 3 centre cu spitalizare de zi, 2 maternitati, 8 campusuri medicale, 11 centre de imagistica, 17 laboratoare de analize, banca proprie de celule stem si peste 180 de policlinici partenere in tara.