Desi avem cea mai mare rata de crestere economica din Uniunea Europeana, domeniul insolventei ramane foarte activ si tumultuos, a declarat Rudolf Vizental, CEO CIT Resources, care apreciaza ca antreprenorii care se confrunta cu difcultati trebuie sprijiniti. "Antreprenorii care s­-au confruntat cu esecul sunt mai efcienti, mai atenti la pericole si estimeaza mai corect riscurile si oportunitatile. Ca atare, ei sunt indispensabili mediului de business romanesc. De asemenea, societatile de impact in economia autohtona care se afla in dificultate nu se pot insanatosi in absenta investitiilor, a strategiilor de turnaround si a sustinerii la nivel de comunitate. Comisia Europeana a finalizat o Directiva pre­insolventa, dar, pana cand aceasta se va implementa in Romania, vor mai trece cativa ani" a declarat seful CITR, pentru wall-street.ro.