Profihairshop, retailer specializat in comercializarea de produse profesionale pentru ingrijirea parului a inregistrat in primul trimestru al anului 2017 vanzari in crestere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, ajungand la aproximativ 1,5 milioane euro. In primele trei luni ale acestui an compania si-a continuat expansiunea la nivel national cu inca un magazin, in Baia Mare, si a extins suprafata magazinului din Afi Palace Cotroceni, acesta devenind astfel cea mai mare unitate a retelei. In prezent Profihairshop a ajuns la un numar de 27 de unitati cu o suprafata totala de peste 1.100 mp.

"Am incheiat primul trimestru cu rezultate peste estimarile initiale. Vanzarile foarte bune obtinute in acest prim trimestru se datoreaza in primul rand cresterii in ritm sustinut a pietei produselor profesionale de ingrijire, cu aproximativ 25% anual. De asemenea, acesteia i se adauga faptul ca vanzarile Profihairshop din online au crescut cu 70% fata de aceeasi perioada a anului trecut, un real succes pentru noi, datorat in principal noii game introduse la inceputul anului: produsele profesionale de make-up.” a declarat Klaus Reisenauer, Managing Partner Profihairshop.

Cele mai mari vanzari au fost inregistrate din categoria produselor profesionale de ingrijire a parului (sampoane, balsamuri, masti-tratament, uleiuri de par), avand o crestere de peste 30% comparativ cu perioada similara a anului trecut, urmata de categoria produselor de styling si vopsele, de produsele de unghii, de cosmetica si accesorii de par.

Piata produselor cosmetice profesionale vandute in exteriorul saloanelor este estimata in acest moment la 28 milioane euro, ponderea cea mai mare fiind detinuta de produsele pentru ingrijirea parului (17 mil euro), urmate de produsele pentru ingrijirea corpului (7 mil euro) si cele de manichiura - pedichiura (3 mil euro).

Valoarea medie a unui bon a fost de 90 lei, iar cele mai bune vanzari au fost inregistrate in preajma sarbatorilor de Valentine’s Day, Dragobete, Martisor si Ziua Femeii. Aproximativ 70% dintre clienti au apelat la consiliere in alegerea produselor potrivite, serviciu oferit de specialistii Profihairshop in ingrijirea parului, in reteaua de magazine fizice si in magazinul online al retailerului.

Profihairshop comercializeaza in prezent 50 de game profesionale, dintre care 10 sunt detinute in exclusivitate, precum si accesorii de ingrijire a parului, aparate electrice, produse de cosmetica si de unghii. In portofoliul retailerului se regasesc si game de ingrijire adresate exclusiv barbatilor: EXL, L’Oreal Men, B.APP, Wella System Professional Men.

Lantul de magazine Profihairshop detine in prezent 27 de unitati, in cele mai importante mall-uri din Bucuresti si din alte 11 orase mari din tara. Acestea insumeaza o suprafata totala de peste 1.100 mp. Un magazin Profihairshop amplasat intr-un centru comercial inregistreaza vanzari medii anuale intre 5.000 – 10.000 euro/mp/an.

Lansat in 2009, Profihairshop face parte din grupul dezvoltatorului imobiliar OASIS retail & development din Sibiu, condus de Klaus Reisenauer si Kurt Wagner si este in prezent cel mai mare retailer din Romania specializat in comercializarea de produse profesionale de ingrijire a parului. Cu o retea de 27 de magazine in cele mai importante mall-uri din tara, Profihairshop s-a impus in retailul romanesc prin conceptul sau unic de

produse profesionale si consultanta personalizata pentru a facilita alegerea produsului corect dintr-o gama larga de peste 1.500 produse comercializate de 50 branduri: de la produse pentru ingrijirea parului, styling, cosmetica, produse pentru manichiura - pedichiura, pana la accesorii pentru par si aparate electrice profesionale pentru coafat.