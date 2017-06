Gustul prajiturilor cofetariei Maria este cunoscut multor persoane, insa povestea din spatele unuia dintre cele mai populare branduri din acest domeniu nu a fost spusa prea des. Totul a inceput cand Maria Constantin, cofetar de meserie, a preluat, prin privatizare, in 1992, o cofetarie din cartierul Aviatiei, din nevoia de a avea un loc de munca, dar si pentru a-si implini visul de a avea propria cofetarie cu mese si scaune, asa cum povesteste fiica sa, Constanta Todorescu. Acum, cofetaria Maria si cele doua cofetarii Constance deservesc sute de clienti in fiecare zi, cu cele 150 de produse din oferta, si obtin un profit de milioane de lei.

Maria Constantin a lucrat multi ani la celebra cofetarie de stat Scala, iar incepand cu anul 1992 a preluat o cofetarie care functiona anterior in cartierul Aviatiei si care multi ani nu a avut o denumire oficiala.

"Mama mea a fost cofetar dintotdeauna si a lucrat multa vreme la cofetaria Scala. Dintr-o nevoie, putem sa ii spunem fortata, in urma asa-zisei privatizari, care a avut loc in Romania, in anul 1992 mama mea a preluat o cofetarie de cartier. Preluarea nu a necesitat o investitie anume, ci a fost o simpla preluare in sistem privat, pentru ca mama isi dorea o cofetarie cu mese si scaune, ca la Scala", a explicat Constanta Todorescu (foto), fiica Mariei Constantin.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu

Aceasta isi aminteste ca multi ani, pana in 2005, cofetaria mamei sale a functionat fara un nume, fiind adesea denumita de consumatori "cofetaria din Aviatiei".

"Numele «Maria» a fost dat in 2005, pentru ca atunci am gasit un spatiu mai mare, in apropierea cofetariei initiale, si la reorganizare am gasit de cuviinta sa ii dam si un nume, iar numele a venit natural, pentru ca mama mea se numeste Maria", a precizat Constanta Todorescu.

In 2002 a aparut cofetaria Constance

Absolventa de ASE, Constanta Todorescu, a primit in mana fraiele celei de-a doua cofetarii deschise de Maria Constantin, o unitate inaugurata in anul 1999, in zona Doamna Ghica, din sectorul 2 al Capitalei.

"Eu am terminat facultatea si a fost o provocare, am primit-o integral pe mana, de la zero", a explicat ea.

In 2002 a aparut oficial si cofetaria Constance, parte a afacerii Mariei Constantin, aceasta din urma fiind deschisa in zona Banu Manta. In prezent, si cofetaria din Doamna Ghica poarta numele de "Constance", denumire inspirata de numele fiicei.

"Cineva renunta la un spatiu in care era o cofetarie. Mi s-a parut interesant si am mers mai departe, iar asa a aparut primul Constance. Am zis, totusi, sa nu avem niciun nume... A fost o nebunie, dupa care lucrurile au mers mai departe", a precizat Constanta Todorescu.

Aceleasi retete cu traditie, pastrate sub ambele branduri

Chiar daca functioneaza sub denumiri diferite, atat cofetaria Maria cat si cofetariile Constance, le ofera clientilor aceeasi gama de aproximativ 150 de produse, multe dintre ele realizate dupa retete traditionale pe care Maria Constantin le folosea la inceputul anilor `90.

"Eu sunt in continuare inclinata spre produsele traditionale, noi chiar pe acestea mizand in cofetariile noastre. Mie imi place eclerul, de exemplu, pe care il stie toata lumea, iar noi astfel de produse le-am dat oamenilor intotdeauna. Nu sunt convinsa ca gusturile romanilor se schimba, oamenii cer in continuare savarina, amandina, eclerul, tartele cu fructe, ceea ce inseamna, de fapt, cofetaria traditionala. De ceva ani au aparut musurile, ne-am aliniat si noi, insa doar pentru ca este vorba tot despre produse naturale", a mai spus Todorescu.

Potrivit acesteia, cea mai mare provocare de-a lungul celor aproximativ 25 de ani de activitate a fost mentinerea retetelor, fara a apela la ingrediente care permit "arderea" etapelor in pregatirea produselor.

"Noi la asta am tinut intotdeauna, sa nu schimbam retetele si am reusit, ceea ce este o proba de rezistenta. In piata, fiecare face ce vrea, insa noi nu folosim toate celelalte lucruri, pentru ca noi asa ne-am dezvoltat, tinand cat mai aproape de natural. Si cred ca am reusit, aceasta este linia noastra, sa nu folosim premixuri, sa nu folosim ingrediente din saculeti si pungute", a precizat antreprenoarea.

In piata, s-a derapat din usurinta, pentru ca sunt niste etape care se sar. De exemplu, in momentul in care crema vine gata facuta, nu mai exista omul care o face. Si atunci reducem personalul si asa mai departe

Cu produse traditionale, cofetariile Maria si Constance reusesc sa atraga sute de clienti in fiecare zi, de toate varstele.

"Cofetaria Maria ramane cea mai cunoscuta, pentru ca a fost prima si aduce cele mai mari venituri, avand sute de clienti pe zi (...) Vad la mese clienti de tot felul, si parinti cu copii, si perechi, si oameni in varsta care vin sa manance o amandina sau un cataif. Sunt zile in care oamenii cumpara o prajitura pentru consumul propriu si sunt zile in care ei merg in vizite si atunci clar cumpara mai multe prajituri", a explicat fiica Mariei Constantin.

Fara planuri mari de viitor

Dupa ce in 2015 cele trei cofetarii au trecut printr-o reamanajare care a necesitat investiii importante, sume despre care Constanta Todorescu nu a dorit sa ofere detalii, planurile antreprenoarei sunt "sa stea linistiti o perioada".

"Planurile noastre sunt sa stam linistiti. A fost criza, am fost afectati de criza. Suntem afectati de tot felul de factori externi, si de vreme, si de faptul ca se reabiliteaza blocul vecin si ca este strada inchisa. Noi nu ne propunem ceva anume, ci sa ne pastram linia la care am ajuns si nimic mai mult. Planuri pentru 2017 nu exista", a precizat Todorescu.

Cele trei cofetarii, operate prin companiile SC Prod Com Marco T16 SRL (Cofetaria Maria) si Ginrox Prodcom (Cofetariile Constance), conform datelor disponibile pe site-ul propriu au rulat in 2015 afaceri de aproximativ 16 milioane de lei si au inregistrat un profit de 5,66 milioane de lei (Ministerul Finantelor Publice).

Sursa foto: Ovidiu Udrescu