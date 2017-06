Actionarii Romaero (RORX), companie specializata in intretinerea si repararea avioanelor de transport de pasageri sau cargo, au aprobat majorarea capitalului social cu 1,44 milioane lei, de la 15,61 milioane lei la 17,05 milioane lei, in cadrul unei sedinte extraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Masura a avut loc saptamana aceasta, dupa ce operatiunea nu a fost aprobata de actionari in luna aprilie. Majorarea capitalului social s-a realizat prin emisiunea unui numar de 577.264 actiuni noi, nominative, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, arata un raport al companiei, scrie News.ro.

De asemenea, decizia vine la cateva luni dupa ce actionarii au aprobat infiintarea unei filiale prin care Romaero sa isi valorifice activele excedentare. Terenurile pe care isi desfasoara activitatea compania sunt evaluate la cateva zeci de milioane de euro, fiind vorba de una dintre cele mai scumpe zone imobiliare ale Capitalei.

In 2016, Romaero s-a confruntat cu dificultati suplimentare, care i-au scazut cifra de afaceri si cota de piata, motiv pentru care a fost nevoita sa concedieze circa 100 de salariati. Compania a avut anul trecut o pierdere de 60,28 milioane lei, fata de 34,1 milioane lei in 2015. Totodata, a inregistrat o cifra de afaceri de 46,5 milioane lei, in scadere cu 15,6% fata de anul precedent. Romaero, controlata de Ministerul Economiei, mai are 720 de salariati si o valoare de piata de 156,15 milioane lei (34,7 milioane euro).