Farmexim, care ocupa locul 4 in topul distribuitorilor de medicamente din Romania , deschide un nou centru logistic in Cluj-Napoca, cu o suprafata de mai mult de 5.000 mp. Ovidiu Buluc, fondatorul si actionarul majoritar (74% din actiuni) al Farmexim, a povestit pentru wall-street.ro cum a reusit sa mentina Farmexim in topul celor mai mari distribuitori de produse farmaceutice de pe piata din Romania si care este strategia de dezvoltare a companiei.

“Farmexim are in spate 27 de ani de munca sustinuta. Nu a fost usor, dar am trecut peste lunga si complicata perioada de tranzitie si peste toate momentele dificile printr-o dezvoltare organica. Farmexim este o afacere romaneasca 100%, un exemplu pentru orice antreprenor cu aspiratii”, a spus Ovidiu Buluc.

Anul trecut compania a inregistrat cifra de afaceri de 1,85 miliarde lei, care a crescut fata de anul 2015 cu 90 milioane lei si estimeaza ca anul acesta va avea o crestere similara.

“Noi ne-am propus o crestere similara cu cea de anul trecut, in conditiile in care in 2016 piata a fost, real, in scadere – cresterile inregistrate in cifrele de afaceri in distributia de medicamente au fost generate, de fapt, de noul program pentru tratarea hepatitei C”, a precizat fondatorul Farmexim.