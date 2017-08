Profita acum de oferta early bird, prin care beneficiezi de reducere de 30% pentru intreg evenimentul din 25 si 26 octombrie, de la Hotel Sheraton.

Nu rata prezenta unor speakeri precum Iulian Stanciu (CEO eMag.ro), Guido Jansen (specialist conversii), Valer Hancas (Manager Corporate Affairs & Comunicare, Kaufland Romania) sau Feliciu Paraschiv (proprietarul Paco Supermarkets), dar si oficiali ai unor companii de renume precum FAN Courier, DPD, Crowe Horwath, Vivo, Iqos sau CustomSoft. Lista de speakeri si companii va fi updatata continuu, asteptand zeci de invitati din retail, eCommerce, mobile si nu numai, atat in prima zi - Marketing Day - , cat si in cea de-a doua - Omnichannel Day.

Editia din 2017, cu tagline-ul REthink Retail, va aduce fata in fata retailul modern si cel traditional pentru un schimb win-win de strategii si tehnici de fidelizare a consumatorilor, pe o piata in care viteza conteaza, iar digitalul este o veriga ce nu poate lipsi din lantul comercial multichannel. Ca in fiecare an, vom avea cateva studii exclusive pe subiecte de actualitate din piata de retail, realizate de companii de top din domeniu precum Euromonitor, Ipsos Research sau iSense Solutions, atat in

Mai mult, in cadrul evenimentului vom pune pe tapet cele mai mari provocari ale momentului, solutiile retailerilor la schimbarile de comportament ale cumparatorului si vom aduce in lumina reflectoarelor jucatori interesanti din afara Bucurestiului, care au reusit sa reziste si sa se reinventeze pe o piata dinamica si intr-o permanenta transformare.

retailArena va reuni pe scena marile lanturi de retail din Romania, dezvoltatori si proprietari de spatii comerciale, producatori, comercianti independenti, distribuitori, specialisti in retail (packaging, logistica, marketing, SEO, Social Media), antreprenori interesati de oportunitatea comertului online, furnizori de servicii.

De ce sa participi la retailArena 2017

Sesiune de cumparaturi de solutii practice

Informatii de ultim moment din domeniul retailului

Cele mai noi tendinte locale si internationale din retail

Aplicatii practice din strategiile de marketing si vanzari ale unor - companii importante din domeniu

Idei noi pentru timpuri noi: avantajele unei afaceri in retailul traditional vs. comert electronic

Networking cu actualii si viitorii parteneri de afaceri intr-un mediu relaxat, unde poti identifica noi oportunitati de business.

Profita de oferta Early Bird, prin care poti fi prezent(a) cu doar 125 de euro, TVA inclus, atat la conferinte cat si la workshop-urile din ambele zile ale evenimentului.

Vezi mai multe informatii, continuu actualizate, pe site-ul retailArena.