Dupa ce, in anumite procese de productie, a ajuns la o eficienta de 99,5%, producatorul de aluminiu Alro Slatina cauta alte solutii de reducere a costurilor. Cea mai la indemana pare a fi prelucrarea deseurilor de aluminiu, din mai multe motive. “Arderea” deseurilor de aluminiu, dincolo de efectele ecologice, are un mare avantaj pentru companie, pentru ca in acest proces consuma mai putina electricitate, materie prima care reprezinta 40% din costurile companiei.

In urma unor investitii succesive in eficientizare, Alro a ajuns ca in halele de electroliza sa atinga o eficienta de 99,5%. Practic, un consum minim de energie. Serghei Gheorghe, chief procurement officer in Alro, spune ca dincolo de acest prag este imposibil de mers. “Este cea mai importanta cale de eficienta energetica. Aluminiul reciclat asigura 10% din productia de metal lichid”, a declarat Gheorghe, intr-un interviu acordat