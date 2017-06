Romania se indeparteaza de zona euro, avand in vedere ca indeplineste tot mai putini din indicatorii necesari in acest scop. Anul trecut „am pierdut” un indicator, respectiv indicele de crestere a pretului locuintelor, iar in acest an „vom pierde” inca unul, respectiv indicele nominal al costului unitar cu forta de munca, sustine economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea.