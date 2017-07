Aproape jumatate dintre companiile din Romania vor plati impozite mai mari statului in cazul in care Guvernul introduce impozitul pe cifra de afaceri in locul celui pe profit in 2018, iar una din trei firme active risca insolventa, deoarece nu va putea sa acopere povara fiscala in crestere, potrivit unui studiu de impact realizat de Iancu Guda, presedinte al Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania si lector al Institutului Bancar Roman.

Studiul de impact porneste de la o analiza a structurii sectorului companiilor din Romania, pe baza ultimelor situatii financiare disponibile. Acesta este primul studiu de impact al masurilor fiscale din noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE, in conditiile in care nici Guvernul si nici PSD nu au facut public niciun fel de studiu de impact.

Pentru 2015, in Romania au depus bilanturi 651.499 firme, din care 179.484 fara activitate, 427.089 cu cifre de afaceri de cel mult 500.000 euro, 19.172 cu afaceri cuprinse intre 500.000 - 1 milion euro, 19.564 firme cu afaceri intre 1-5 milioane euro, 3.057 firme cu afaceri intre 5-10 milioane euro, 2.583 cu afaceri intre 10-50 milioane euro, 288 firme cu afaceri intre 50-100 milioane euro si 262 companii cu afaceri de peste 100 milioane euro.

Datele arata o polarizare excesiva a mediului romanesc de afaceri, accentuata mai ales dupa criza financiara.

"Astfel, cele mai mari 1% dintre companiile din Romania (primele 4.500 de companii cu cea mai mare cifra de afaceri) concentreaza aproximativ 67% din veniturile raportate de toate companiile active in anul 2015. Acest procent este mult superior gradului de concentrare inregistrat in Ungaria (64%), Polonia (62%) sau Cehia (51%)", arata studiul de impact realizat de Iancu Guda.

In plus, cifra de afaceri a celor mai mari 1.000 de companii a crescut de la 323 miliarde lei in 2008, an in care reprezenta 35% din cifrade afaceri totala a firmelor din Romania, la 567 miliarde lei in 2015, cand ponderea a urcat la 49%.

Cati bani ar incasa statul roman daca se introduce impozitul pe cifra de afaceri? Iata trei scenarii

Studiul de impact prevede trei scenarii. In primul scenariu, daca in locul impozitului actual pe profit s-ar introduce un impozit de 1% din cifra de afaceri, statul ar in casa la buget 11,93 miliarde lei, cu 6,1% sub suma incasata in sistemul actual (impozit pe profit si pe venitul microintreprinderilor), de 12,7 miliarde lei.

In acest caz, 26.000 de companii ar plati un impozit mai mare, 133.000 de firme - un impozit inferior, in timp ce restul companiilor ar plati acelasi impozit precum cel din prezent.

In scenariul in care firmele ar plati 2% din cifra de afaceri, suma colectata de stat ar urca la 23,88 miliarde lei, cu 88% peste nivelul actual. In cazul acesta, 347.000 de companii, adica jumatate din total, ar plati un impozit mai mare, 124.000 de firme - un impozit inferior, iar restul companiilor ar plati acelasi impozit.

In al treilea scenariu, cu un impozit pe cifra de afaceri de 3% pentru firme in locul celui pe profit, statul ar incasa la buget 35,82 miliarde lei, cu 182% peste nivelul actual, iar 352.000 de companii ar plati un impozit mai mare si 6.000 de firme - un impozit inferior.

Ca principiu general, la o cota de impozitare de 1%, sunt avantajate firmele cu o marja bruta de profit de peste 6,25%; la cota de 2% au de castigat firmele cu marje peste 12,5%, iar la cota de 3% sunt avantajate doar firmele cu marje de profit de peste 18,75%.

Firmele cu pierderi platesc mai mult in orice scenariu.

1 din 3 companii din Romania risca sa intre in insolventa

Totusi, desi impozitul pe cifra de afaceri vizeaza, cel putin declarativ, incasarea de sume mai mari de la companiile mari, multinationale, care recurg la optimizare fiscala prin metode precum cea a preturilor de transfer pentru a plati taxe mai mici in Romania, firmele mici, romanesti, ar fi cele mai vulnerabile la noul sistem fiscal, arata studiul de impact.

Sub auspiciile actuale si avand in vedere ipotezele prezentului studiu de impact, aproape jumatate din firmele active in Romania sunt expuse unor impozite in crestere incepand cu anul 2018. Analizand posibilitatile pragmatice de optimizare a fluxului de numerar (operational, investitional si financiar), aproximativ 60% dintre aceste companii nu vor putea sa acopere povara fiscala in crestere. Astfel, aproximativ 1 din 3 companii care activeaza in Romania sunt expuse riscului de a intra in insolventa din cauza noilor masuri fiscale privind impozitarea tuturor firmelor in functie de venit Studiu de impact

Pe baza acestor rezultate, autorul studiului de impact subliniaza ca introducerea unui impozit pe cifra de afaceri este o masura daunatoare.

Noile masuri fiscale, asa cum sunt prezentate in stadiul actual, par sa trateze efectul si mai putin cauza. Personal, cred ca ar fi mai indicata o interventie chirurgicala asupra cauzei, respectiv identificarea companiilor care reduc sau evita impozitarea profitului la nivelul real, si normalizarea acestuia conform realitatii. Daca nu se intelege si nu se rezolva cauza, se va trata efectul intr-un mod gresit Iancu Guda, presedintele AAFBR

Analistul subliniaza ca mediul de afaceri din Romania sufera de o boala grava, si anume lipsa paturii de mijloc, din cauza polarizarii excesive, iar noul impozit ar putea agrava situatia.

"Prin inlocuirea profitului brut cu cifra de afaceri ca baza impozabila, noul guvern doreste, conform declaratiilor oficiale, sa combata practica multinationalelor, de optimizare fiscala si diminuare a impozitelor platite. Personal, confirm afectiunea de polarizare a mediului de afaceri si faptul ca firmele mari inregistreaza o sarcina fiscala inferioara celor mici, dar nu cred ca un tratament in masa este cea mai fericita solutie, din cauza efectelor colaterale generalizate asupra tuturor companiilor care activeaza in Romania", a mai spus Guda.

Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE prevede ca toate firmele din Romania vor plati, de la 1 ianuarie 2018, un impozit pe cifra de afaceri in locul impozitului pe profit, care va disparea. Masura, o mare noutate fiscala, aduce beneficii statului, care incaseaza bani indiferent daca firmele fac sau nu profit, si dezavantajeaza puternic companiile, mai ales cele aflate la inceput de drum, care vor plati sume tot mai mari pe masura ce se dezvolta.

Masurile sunt justificate de PSD prin faptul ca Romania are cel mai mic grad de colectare a veniturilor la buget din Uniunea Europeana, insa au fost criticate dur de patronate si de oamenii de afaceri.

Astfel, Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania), care reprezinta interesele a peste 550 de companii germane care au investit in Romania, a reactionat vineri la masurile fiscale propuse in noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE, considerand ca acestea sunt daunatoare pentru Romania, defavorizeaza toate companiile, romanesti si straine, si scad atractivitatea tarii pentru companiile germane.

