Majoritatea romanilor care se gandesc sa se mute spun ca ar prefera sa ramana in tara decat sa emigreze, o schimbare de paradigma spre deosebire de anii precedenti, arata un raport realizat de Banca Mondiala. Dintre cei care vor sa ramana in tara, cei mai multi isi doresc sa se mute in Bucuresti – pentru un loc de munca mai bun, sau in Cluj-Napoca, pentru conditiile de viata superioare.

Aproximativ 18% (reprezentativi pentru 3,6 milioane de persoane) dintre participanii la un sondaj al Bancii Mondiale au declarat ca isi doresc sa se mute din actuala localitate in urmatorii cinci ani. Dintre acestia, 66,5% au spus ca ar prefera sa ramana in Romania, iar restul au indicat ca s-ar muta mai degraba in afara tarii. Din perspectiva teritoriala, majoritatea celor din vestul tarii vor sa plece in strainatate, in vreme ce romanii mai apropiati de Bucuresti prefera sa ramana in tara.

Raportul arata ca romanii care aleg sa isi schimbe domiciliul fac acest lucru din motive personale (casatorie), pentru a-si schimba locul de munca, sau pentru a-si desfasura studiile.

Top 10 orase unde romanii vor sa se mute Top 10 orase unde romanii nu vor sa se mute Bucuresti Tulcea Cluj-Napoca Calarasi Timisoara Drobeta Turnu-Severin Brasov Zalau Constanta Slobozia Sibiu Sfantu Gheorghe Iasi Satu Mare Oradea Bistrita Suceava Alba Iulia Targu Mures Vaslui

Ca urmare, Bucurestiul este principala alegere a acestora (oras ales de 15% dintre respondenti), datorita dezvoltarii economice superioare fata de restul oraselor din Romania si a locurilor de munca existente. Pe locul doi si trei se afla Cluj-Napoca (11%) si Timisoara (9%), vazute mai bine decat Capitala in special din punct de vedere al conditiilor de viata. De asemenea, Timisoara depaseste Bucurestiul si din punct de vedere al serviciilor de educatie.

In top 10 orase in care romanii ar vrea sa se mute au mai intrat si Brasov, Constanta, Sibiu, Iasi, Oradea, Suceava si Targu-Mures. De cealalta parte, Tulcea este resedinta de judet unde cele mai putine persoane ar vrea sa se mute (0,2%), dupa care urmeaza Calarasi (0,2%) si Drobeta Turnu-Severin (0,3%).

“Atunci cand sunt intrebati de ce vor sa se mute intr-un anumit oras, majoritatea covarsitoare a participantilor a raspuns ‘calitatea vietii’. Acest fapt arata nevoia investitiilor in infrastructura urbana si nevoia existentei unui efort concertat pentru a face orasele mai atractive pentru oameni. Al doilea motiv ales este reprezentat de locurile de munca. Asa cum se intampla in multe tari, accesul la job-uri reprezinta un magnet pentru migranti”, se arata in raportul Bancii Mondiale.

Reprezentantii Bancii subliniaza faptul ca Bucurestiul a ajuns sa aiba un PIB/cap de locuitor mai mare decat alte capitale din Europa Centrala si de Est, insa chiar si asa mai are pana cand va reusi sa fie la fel de atractiv ca acestea. 30% (30.000 de persoane) din totalul imigrantilor din Romania se afla in Bucuresti. Cei mai multi provin din China (4.234), Turcia (3.210), Siria (2.109) si Irak (1.720).

Sursa foto: Shutterstock