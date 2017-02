Moneda nationala s-a depreciat semnificativ in aceasta dimineata, cursul depasind 4,52 lei/euro, nivel care nu a mai fost atins de la finalul anului trecut. Dealerii pun evolutia pe seama turbulentelor si miscarilor de strada care au avut loc si care vor urma dupa ce Guvernul a aprobat, marti seara, Ordonanta de Urgenta privind modificarea codurilor penale, ce vizeaza si dezincriminarea abuzului in serviciu.

Miercuri dimineata, in jurul orei 10.30, euro era cotat cu 4,5230 lei, in crestere cu aproape 0,5% fata de nivelul de inchidere de marti, ceea ce reprezinta o apreciere de 2 bani fata de cotatia BNR. Leul s-a depreciat inca din debutul sedintei, in contrast cu tendinta regionala. Zlotul si forintul erau in stagnare in raport cu moneda nationala.

"Este ingrijorare in piata, mai ales ca urmare a protestelor si a tensiunilor politice care se anunta", a declarat, pentru News.ro, un dealer din piata. Marti, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,5038 lei/euro, in crestere usoara fata de nivelul din sedinta precedenta.

Sursa grafic: Bloomberg

Cateva mii de oameni au protestat, marti noapte, in mai multe orase din tara - Cluj-Napoca, Timisoara, Sibiu, Constanta, Craiova, Iasi, Brasov - fata de adoptarea de catre Guvern a proiectului de lege privind gratierea si a Ordonantei de Urgenta privind modificarea Codurilor Penale. La Cluj, au iesit in strada aproape 6.000 de oameni, iar la Timisoara, Iasi si Sibiu numarul protestatarilor a depasit 1.500.

In Bucuresti, in fata Guvernului, au protestat in miezul noptii peste 10.000 de oameni.