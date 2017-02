Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit prognoza de inflatie pentru anul in curs de la 2,1%, cat anticipa in noiembrie, la 1,7%. Pentru anul urmator, banca centrala vede o crestere a preturilor de de 3,4%, mai accelerata fata de 3,2% cat anticipa anterior, a anuntat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

In noiembrie, BNR a revizuit in crestere usoara prognoza de inflatie pentru finele anului 2017, de la 2% cat anticipa in august la 2,1%, dar a mentinut estimarea pentru finele anului 2016, la minus 0,4%.

Revizuirea in scadere a inflatiei pentru anul in curs a fost determinata de eliminarea unor taxe nefiscale incepand din februarie 2017, dar si de persistenta reducerii tarifelor RCA, operate in noiembrie 2016, in cea mai mare parte a anului 2017.

Guvernatorul BNR a punctat disiparea treptata a influentei dezinflationiste de pe plan extern, care ofera inca o contrapondere presiunilor din surse interne, dar a afirmat ca ramen prudent in aceasta privinta.

"Raman prudent. A mai fost o asemenea evaluare de disipare, dar nu am vazut-o in practica", a declarat Mugur Isarescu intr-o conferinta organizata pentru prezentarea raportului privind inflatia.

Potrivit BNR, la accelerarea inflatiei contribuie si evolutia pretului petrolului, determinata de intelegerea de anul trecut a marilor state producatoare de petrol pentru reducerea productiei.

Potrivit datelor Institutului National de Statistica, rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum intr-un interval de un an, a incheiat 2016 la nivelul de -0,5%, usor sub estimari, o premiera istorica pentru perioada in care exista statistici credibile referitoare la inflatie.

Datele INS arata ca preturile de consum au crescut in luna decembrie 2016, in medie, cu 0,24% comparativ cu luna noiembrie. Marfurile nealimentare s-au scumpit cel mai mult luna trecuta, cu 0,3%, in medie, fata de luna noiembrie, in timp ce preturile alimentelor au urcat cu 0,26%. Preturile serviciilor au crescut cel mai putin, cu 0,08% fata de luna precedenta, in medie. Comparativ cu finalul anului 2015, preturile alimentelor au crescut cu 0,68%, marfurile nealimentare s-au ieftinit cu 0,87%, iar preturile serviciilor au coborat cu 1,83%.

Datele includ efectul reducerii cotei generale a TVA de la 24% pana la 20%, de la 1 ianuarie 2016. De asemenea, de la inceputul anului 2016, accizele pentru mai multe produse s-au redus, iar cota TVA pentru apa

potabila si pentru cea folosita la irigatii a scazut la 9%. Reducerea cotei generale a TVA de la 24% pana la 20% ar fi trebuit sa genereze un efect de reducere a preturilor finale cu 3,2%, in cazul in care comerciantii ar fi aplicat integral reducerea taxei la preturile de la raft.