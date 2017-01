Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a incheiat anul 2016 la nivelul de -0,5%, usor sub estimari, o premiera istorica pentru perioada in care exista statistici credibile referitoare la inflatie, potrivit datelor publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).

Ultimele estimari ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) indicau un nivel de -0,4% al ratei anuale a inflatiei la finalul anului 2016 si o majorare la 2,1% la finalul anului 2017. Datele INS arata ca preturile de consum au crescut in luna decembrie 2016, in medie, cu 0,24% comparativ cu luna noiembrie, conform News.ro.

Astfel, marfurile nealimentare s-au scumpit cel mai mult luna trecuta, cu 0,3%, in medie, fata de luna noiembrie, in timp ce preturile alimentelor au urcat cu 0,26%. Preturile serviciilor au crescut cel mai putin, cu 0,08% fata de luna precedenta, in medie. Comparativ cu finalul anului 2015, preturile alimentelor au crescut cu 0,68%, marfurile nealimentare s-au ieftinit cu 0,87%, iar preturile serviciilor au coborat cu 1,83%.

Datele includ efectul reducerii cotei generale a TVA de la 24% pana la 20%, de la 1 ianuarie 2016. De asemenea, de la inceputul anului 2016, accizele pentru mai multe produse s-au redus, iar cota TVA pentru apa potabila si pentru cea folosita la irigatii a scazut la 9%. Reducerea cotei generale a TVA de la 24% pana la 20% ar fi trebuit sa genereze un efect de reducere a preturilor finale cu 3,2%, in cazul in care comerciantii ar fi aplicat integral reducerea taxei la preturile de la raft.

Fata de luna noiembrie 2016, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in ultima luna a anului trecut, la oua (6,9%), alte legume in afara de cartofi si fasole (2,4%), combustibili (1,6%), cartofi (1,6%), unt si fructe proaspete (1,1%). La polul opus, citricele s-au ieftinit in decembrie cu 6,1%, celelalte preturi avand fluctuatii mult mai mici. In intregul an 2016, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat la servicii postale (+29%) si zahar (+10%), iar cele mai mari ieftiniri - la gaze (-7,7%), apa-canal-salubritate (-7,5%) si energie electrica (-6,3%).

