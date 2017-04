“In scenariul macroeconomic central al BT, consideram ca banca centrala va demara ciclul monetar post-criza in 2017, pe fondul convergentei inflatiei spre intervalul tintit de BNR, consolidarii ciclului economic post-criza si intensificarii deficitelor gemene. De asemenea, perspectivele de intensificare a volatilitatii in sfera fluxurilor internationale de capital adresate Europei emergente (pe fondul continuarii ciclului monetar din Statele Unite, finalului politicii monetare fara precedent din Zona Euro si noului ciclu monetar din China) sustin scenariul unei majorari graduale a ratei de dobanda in trimestrele urmatoare pe plan intern”, se mentioneaza intr-un raport al BT.

Deciziile BNR, anticipate de analisti

Banca centrala a decis, in sedinta de politica monetara de miercuri, mentinerea ratei de dobanda de politica monetara la 1,75% pe an (nivel minim istoric). De asemenea, BNR a pastrat nemodificat nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si valuta ale institutiilor de credit (acestea situandu-se la 8%, respectiv 10%).

“Deciziile de politica monetara au confirmat asteptarile noastre si ale pietei financiare. In luarea acestor decizii, banca centrala a avut in vedere evolutia dinamicii preturilor de consum in linie cu prognoza actualizata in cadrul Raportului trimestrial asupra inflatiei (emis in luna februarie)”, se mai arata in documentul citat.

Totodata, reprezentantii BT remarca faptul ca banca centrala a atras atentia cu privire la cresterea salariilor intr-un ritm superior productivitatii muncii in industrie, cu impact nefavorabil pentru competitivitatea internationala.

“In cadrul conferintei de presa organizata dupa sedinta, guvernatorul BNR a atras atentia cu privire la faptul ca majorarile salariale cu ritmuri foarte ridicate (cu mult peste productivitate, evolutii influentate si de deficitul de forta de munca) constituie un risc important la adresa stabilitatii macroeconomice pe termen mediu”, se subliniaza in raportul BT.

De asemenea, guvernatorul a mentionat faptul ca, atat sectorul privat cat si sectorul public ar trebui sa profite mai mult de nivelul redus al costurilor de finantare si de excesul de lichiditate din sectorul bancar.

