Industria tehnologiei financiare a devenit un sector extrem de in voga in randul startup-urilor. Potentialul imens pe care il are acest domeniu si dezvoltarea continua ii face pe noii jucatori sa atraga sume importante, in detrimentul serviciilor financiare traditionale.

Investitorii au observat evolutia surprinzatoare a fintech-urilor. In ultimii 5 ani, 24 de miliarde de dolari proveniti de la investitori si din fonduri proprii au ajuns in acest sector, conform unui raport emis de catre McKinsey. Potentialul maxim este departe de a fi atins, lucru confirmat de analistii de la PricewaterhouseCoopers care estimeaza ca in urmatorii 3-5 ani, peste 150 de miliarde de dolari vor fi investiti in acest tip de companii, conform entrepreneur.com.

Poti sa interactionezi cu fondatorul unuia dintre cele mai efervescente Fintech-uri din Marea Britanie, Revolut, in cadrul evenimentului Future Banking, organizat de wall-street.ro in 8-9 mai. Startup-ul, care are in prezent peste 500.000 de clienti, a inregistrat peste 21 de milioane de tranzactii, in valoare de 2,46 miliarde de dolari.

Mai jos gasiti 7 fintech-uri gigant care schimba lumea financiara:

Stripe

Startup-ul este considerat unul dintre cei mai importanti competitori ai PayPal. Compania irlandeza de tehnologie opereaza in peste 25 de tari. Sistemul lor de plati online este folosit atat de diverse business-uri cat si de persoane fizice. Fondurile de investitii General Catalyst Partners si CapitalG au cumparat actiuni la Stripe in valoare de 150 de milioane de dolari in noiembrie 2016, evaluand compania la 9,2 miliarde de dolari, aproape dublu fata de evaluarea facuta in 2015. Elon Musk este unul dintre actionarii acestui startup.

Braintree

Braintree este o companie specializata in platile online si mobile pentru sectorul e-commerce. A fost cumparata in 2013 de catre PayPal pentru suma de 800 de milioane de dolari. Tehnologia companiei este folosita pentru a procesa plati PayPal, Apple Pay, Android Pay si chiar bitcoin, pe site-uri de e-commerce precum Airbnb, Uber, Hotel Tonigh, LivingSocial.

Braintree este una dintre primele companii fintech care s-au concentrat pe activitatea e-commerce realizata prin intermediul smartphone-urilor. Volumul tranzactiilor a crescut de 25 de ori, triplandu-se aproape in fiecare an de la momentul cumpararii de catre PayPal. Compania a realizat tranzactii de 50 de miliarde de dolari in 2015.

Adyen

Adyen este o companie de tehnologie fondata in Amsterdam, care ofera solutii de plata acceptate oriunde pe glob. Startup-ul lucreaza cu peste 4,500 de business-uri, inclusiv jucatori mari precum Facebook, Uber, Airbnb, Netflix, L'Oreal, Sotifi, Dropbox, Evernote, Vodafone, etc.

Cresterea companiei a fost surprinzatoare. In 2015, compania aproape si-a dublat veniturile ajungand la 350 de milioane de dolari, cu plati procesate de peste 50 de miliarde de dolari.

Lending Club

Considerata un pioner in industria fintech, Lending Club este o companie care ofera imprumuturi tip peer-to-peer ( de la egal la egal) cu sediul central in San Franciso, California. Este considerata cea mai mare platforma peer-to-peer din lume. In 2015, prin intermediul platformei, au fost luate imprumuturi in valoare de 15,98 miliarde de dolari, compania ajungand sa ofere imprumuturi si business-urilor mici.

Addepar

Este o platforma de management a investitiilor fondata in 2009, cu o crestere de 97% de la an la an, al carei software este folosit de institurii financiare ,fundatii si diverse companii. Platforma detine active in valoare de peste 500 de miliarde de dolari.

Kabbage

Startup lansat in 2009, cu sediul in Atlanta, ofera imprumuturi directe catre persoane fizice si business-uri mici prin intermediul unei platforme. Linia de credit pe care o ofera compania este de 100 de mii de dolari. Criteriile pe care se bazeaza in oferirea impruturilor tin de vechimea afacerii, volumul tranzactiilor sau activitatea din social media. Compania a oferit in 2015 imprumuturi de peste 1 miliard de dolari.

BillGuard

BillGuard actioneaza ca un "paznic" al operatiunilor realizate prin intermediul cardurilor de debit si de credit, avertizand clientii in legatura cu fraudele, comisioanele ascunse sau suprataxari. Fondata in 2010, compania a marcat tranzactii suspecte de peste 60 de milioane de dolari. In 2015, BillGuard a fost cumparata pentru 30 de milioane de dolari.

Sursa foto: Zapp2Photo / Shutterstock.com