Spatiul Privat Virtual va fi disponibil si pentru persoanele juridice, conform informatiilor publicate de catre ANAF pe pagina acestora de Facebook.

Conform informatiilor publicate de catre ANAF, persoanele juridice sau alte entitati fara personalitate se pot identifica in Spatiul Virtual Privat astfel:

a) cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica;

b) cu certificatul calificat detinut de persoana fizica reprezentant legal al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica;

c) cu certificatul calificat detinut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica;

d) cu certificatul calificat detinut de imputernicitul persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica.

Serviciile de comunicare electronica, respectiv, Comunicarea prin “Spatiul privat virtual” si Comunicarea prin serviciul “Buletinul informativ” sunt gratuite si disponibile 24 de ore din 24.

Reprezentantii ANAF au mentionat ca "pentru o lansare a serviciului pentru persoanele juridice in conditii optime precizam ca in perioada 29 mai 2017 ora 9:00 - 30 mai 2017 ora 12:00 Spatiul Privat Virtual se va afla in proces de mentenanta."

Prin serviciul "Spatiul privat virtual" [SPV] puteti sa va informati asupra obligatiilor fiscale pe care le aveti neplatite, puteti descarca decizii de impunere incepand cu anul 2013.

Sursa foto: agerpresfoto