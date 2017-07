"Membrii consiliului au fost informati despre restabilirea situatiei financiare a asiguratorului la data de 31 martie 2017, in baza documentelor prezentate de catre societate si a verificarilor efectuate de catre directiile de specialitate din cadrul ASF, cu privire la acordarea de catre actionarul principal existent a unui imprumut subordonat, in numerar, in suma de 50 milioane de euro", se arata in comunicat, potrivit News.ro.

Totodata, ASF a cerut asiguratorului punerea in aplicare a unui set de masuri, pentru o perioada de sase luni, prin care autoritatea va monitoriza modalitatea de instrumentare a dosarelor de dauna RCA, precum si politica de investitii a societatii.

In luna aprilie a acestui an, ASF a anuntat ca a constatat neindeplinirea planului de redresare la City Insurance si a decis aplicarea legii privind redresarea si rezolutia asiguratorilor incepand din 4 aprilie 2017, obligand societatea sa accepte capitalizarea de catre investitorul german Max Roessler.

Ulterior, City Insurance a reactionat la deciziile ASF in privinta societatii, acuzand conducerea institutiei ca ignora dispozitiile legale si ca deciziile ar indica dorinta de a plati polite. Societatea, controlata de Dan Odobescu, cumnatul fostului premier Adrian Nastase, a remarcat "mentionarea cu oarecare ostentatie a calitaţtii de "cumnat" a uneia dintre persoanele vizate", fara a preciza unde a aparut aceasta mentionare.