Toate companiile care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si presteaza servicii sau livreaza bunuri taxabile, vor aplica din 2018, in cazul in care ordonanta ramane in forma actuala, un sistem de plata defalcata a TVA, care presupune deschiderea unui cont separat, dedicat exclusiv sumelor aferente circulatiei acestei taxe. Totodata, potrivit Ordonantei 23/2017, contribuabilii vor putea opta pentru aplicarea noului mecanism si mai devreme, intre 1 octombrie si 31 decembrie 2017, situatie in care vor beneficia de anumite facilitati fiscale.

Opinia este scrisa de Loredana Baciu, product manager/senior consultant Soft1 ERP, la SoftOne Romania.

Furnizorii de solutii software de gestiune si contabilitate sunt, in general, afectati de acest tip modificari legislative, iar plata split a TVA este inca un motiv ca acestia sa isi adapteze serviciile si produsele pentru a iesi in intampinarea clientilor. Sistemele informatice au rolul de a contrabalansa impactul pe care aceste modificari in desfasurarea operatiunilor zilnice din mediul de business.

Printre cele mai importante piedici pe care statul roman le arunca in calea antreprenorilor si a administratorilor de companii din Romania prin plata defalcata a TVA se numara cresterea birocratiei, dublarea numarului de plati catre terti, masuri suplimentare de verificare si de management pentru TVA, blocarea cash-flow-ului, comisioane bancare mai mari si multe altele.

Cum se adapteaza solutiile ERP la noua legislatie

In primul rand, termenul foarte scurt de implementare a legii pentru toate companiile romanesti face ca sistemele ERP care au nevoie de modificari in core-ul aplicatiei sa fie mult mai rigide din acest punct de vedere. Astfel, pentru furnizorii acestor solutii este mai dificil sa ajusteze sistemul fara un impact major asupra aplicatiei propriu-zise. Acesta este momentul in care companiile vor realiza diferenta uriasa dintre solutiile stabile, flexibile si care pot operaatat in Cloud, cat si on-premise (pe server), fata de cele predefinite si care opereaza nativ exclusiv prin instalarea pe server.

Totusi, modificarile necesare solutiilor ERP pentru a sprijini utilizatorii sai in efectuarea platii defalcate a TVA fara a intampina dificultati sunt unele care tin mai degraba de gradul de flexibilitate al platformei, dar si de pregatirea profesionala a consultantilor, cum ar fi :

1. Sistemele Cloud-Based au din start acest avantaj: pot face o ”gimnastica” a update-urilor rapide si fara riscuri, nefiind nevoie de modificarea completa a aplicatiei.

2. Majoritatea solutiilor ERP implementate si comercializate sunt aplicatii de tip “ready to go”, care nu ofera posibilitatea utilizatorilor sau consultantilor de a interveni in astfel de cazuri sau chiar de a aduce noi functionalitati. De aceea, in momentul achizitiei unei aplicatii de tip ERP, companiile trebuie sa tina cont de faptul ca este necesar ca aplicatia sa se plieze pe nevoile lor si nu invers.

3. Modificarile legislative de tipul celei Split TVA sunt intotdeauna costisitoare pentru clientii care folosesc softuri de gestiune, de multe ori acest lucru implicand alocarea de resurse suplimentare pentru satisfacerea noilor cerinte. Pentru a minimiza aceste costuri, sistemele ERP pot veni cu solutii de automatizare, ale caror costurisunt semnificativ mai mici in cazul solutiilor care sunt flexibile si care permit customizari direct din partea consultantilor de business si nu de catre programatori.

4. Pregatirea profesionala a consultantilor este mult mai complexa in ceea ce priveste procesele de business si workflow-ul unei companii decat cea a unui dezvoltator, pregatit sa scrie linii de cod care se transforma in functionalitatile cerute. Un consultant pregatit este persoana capabila sa implementeze noi functionalitati, sa inteleaga fluxul de lucru al companiilor si sa efectueze cu usurinta modificari in aplicatie.



Ce trebuie sa retina managerii, administratorii si contabilii care efectueaza plati cu ajutorul acestor aplicatii, pentru a face fata cu succes noilor modificari:

1. Aplicatiile ERP nu pot face treaba in locul nostru. Ele sunt create pentru a ne usura si simplifica volumul de munca, insa datele primare si verificarile trebuie efectuate de utilizator.

2. Un sistem ERP nu va inlocui personalul companiei si nu va reduce numarul de documente introduse in sistem. Sistemul de Split TVA presupune introducerea a doua documente in locul unuia (cum se intampla anterior acestei prevederi), iar implementarea unui sistem ERP nu poate schimba acest lucru, ci poate doar sa usureze procedurile si sa scada costurile adaptarii la noua legislatie.

3. Aplicatiile ERP avansate pot aduce noi functionalitati pentru automatizarea proceselor, pot genera diverse tipuri de rapoarte si alerte destinate verificarii si minimizarii greselilor umane. Aceste actiuni sunt menite sa ajute utilizatorii in introducerea corecta a datelor.

In concluzie, sistemele ERP trebuie adaptate la noua legislatie ce presupune plata defalcata a TVA, iar companiile vor trebui sa suporte anumite costuri pentru ca aceste modificari legislative sa aiba un impact redus. Totusi, aplicatiile nu vor putea inlocui interventia umana, ci vor putea reduce semnificativ numarul de greseli, costul si timpul dedicat acestor operatiuni.