In prezent, pe platforma eMAG clientii pot accesa doua servicii de creditare, cel traditional dezvoltat impreuna cu Cetelem, in speta un imprumut de nevoi personale, si cardul cobranded lansat recent de eMAG in parteneriat cu Raiffeisen Bank si MasterCard.

WALL-STREET.RO a scris recent ca cel mai important competitor al eMAG, Altex, pregateste impreuna cu TBI Bank creditarea la distanta a clientilor, avand ca deadline Black Friday 2017. De asemenea, mai multe surse din piata bancara au declarat ca Cetelem si Raiffeisen Bank lucreaza in paralel la proiecte similare pe care sa le integreze in platforma eMAG.

"Pentru viitorul apropiat nu luam in calcul ca noi sa oferim credite. Credem ca este un alt business, in schimb pe termen mai lung cred ca am putea construi un model de scoring bazat pe datele clientilor sau sa fie un model comun impreuna cu banca, din care sa luam in calcul datele pe care le avem noi si datele pe care banca le obtine din integrarea cu ANAF", a declarat Stanciu.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu