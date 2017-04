In urma cu aproximativ 4 miliarde de ani, atunci cand viata a aparut pe Terra, Marte avea si ea o atmosfera densa, care mentinea planeta calda si umeda, potrivit unui studiu publicat in revista Science. De-a lungul timpului, particulele incarcate electric din vanturile solare au distrus atmosfera lui Marte, lasand un strat subtire de gaze - si in continua degradare - in jurul planetei, masurat recent de una dintre sondele plasate de NASA pe orbita ”Planetei Rosii”, scrie News.ro.

”Dovezile par sa indice o perioada cuprinsa intre 3,7 miliarde de ani si 4 miliarde de ani in care ceva rau s-a intamplat pe Marte”, a declarat Bruce Jakosky, profesor la Universitatea Colorado din Boulder, coordonatorul studiului. Conditiile din perioada timpurie a lui Marte ar fi putut sa intretina viata microbiana, a spus profesorul Jakosky, insa, pe masura ce atmosfera densa din jurul planetei incepea sa dispara, ”Marte a trecut de la o planeta care putea sa intretina viata la suprata ei la planeta rece si uscata pe care o vedem in zilele noastre”.

Noua cercetare ofera o explicatie a fenomenului prin care o planeta care era la inceputurile sale asemanatoare cu Terra a ajuns sa fie atat de diferita si, de asemenea, pentru conditiile pe care planetele aflate in afara Sistemului Solar ar trebui sa le indeplineasca pentru a putea sa intretina viata. Datele din acest studiu au fost colectate de Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN), o sonda spatiala americana - unul dintre cei opt sateliti artificiali si rovere care opereaza in prezent in jurul sau pe Marte.

Oamenii de stiinta nu sunt siguri in legatura cu motivul pentru care atmosfera lui Marte a devenit atat de vulnerabila in fata vanturilor solare, dar banuiesc ca acest lucru a fost cauzat de disparitia campului magnetic al acestei planete. Terra, prin contrast, are un nucleu alcatuit din metal lichid, care genereaza un camp magnetic protector in jurul ei, ce respinge vanturile solare. Noul studiu, sponsorizat de U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA), se bazeaza pe masuratori ale elementului chimic argon la diferite altitudini in cadrul atmosferei rarefiate ale planetei Marte, pe care sonda MAVEN o survoleaza incepand din octombrie 2015.

Masuratorile au aratat ca Marte a pierdut 66% din totalul argonului pe care il avea in momentul in care aceasta planeta s-a format, in urma cu aproximativ 4,6 miliarde de ani. Profesorul Janosky si colegii lui au extrapolat datele bazandu-se pe acea cifra, pentru a estima rata de disparitie a altor gaze din atmosfera martiana, inclusiv a vaporilor de apa. Atmosfera planetei Marte era si este inca dominata de un alt gaz - dioxidul de carbon. ”Acesta este raspunsul la care ne asteptam. Se potriveste foarte bine cu toate celelalte fenomene care se petrec pe Marte”, a adaugat coordonatorul studiului.

Sursa foto: NASA